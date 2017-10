Autocarele Teatrului „Fantasio” - abandonate şi lăsate pradă hoţilor de fier vechi

Autocarele Teatrului „Fantasio” - abandonate și lăsate pradă hoților de fier vechi

Că de cultura constănțeană și-a bătut joc care cum a vrut în ultimii ani se știe mult prea bine. Mai marii orașului (așa cum se cred ei) au tratat cu dispreț și batjocură tot ce a ținut de actul cultural de la malul mării. Ce au vrut s-a și întâmplat. Totul a fost pus pe chituci. La propriu. De altfel, așa am găsit și noi, ieri, vechile autobuze care au aparținut (sau mai aparțin, Dumnezeu mai știe!) renumitului și defunctului Teatru „Fantasio”. Abandonate hoților de fier vechi, fără stopuri și într-o stare deplorabilă. Mai mult decât atât, șoferii (dați afară de noua oligarhie) susțin că încă le mai au pe inventar (?!...) În urmă cu aproximativ patru ani, odată cu tumultoasele schimbări din cultura constănțeană, când instituțiile de cultură au fost făcute „terci” de o gașcă de incompetenți, care au preluat conducerea unui așa zis „Teatru de Stat”, a început să se aleagă prafu’ și de patrimoniul adunat, în timp, de vechile conduceri. Cam atunci, povestesc foști angajați, au dispărut, ca în „Triunghiul Bermudelor”, trei autocare ce erau folosite de Teatrul „Fantasio” în deplasări în țară, cât și peste hotare. Ele au apărut acum, în mod misterios, ca după o furtună, pe străzile Constanței. Mai precis, noi le-am putut fotografia, ieri, pe strada Cumpenei, trase pe partea dreaptă, fără stopuri, cu o mizerie de nedescris în interior, ușile legate cu sârmă și cauciucurile dezumflate. Din câte am aflat, cele două autobuze au fost găzduite la autobaza RATC, așa cum ne-a confirmat și directorul Dumitru Coiciu. Unul dintre foștii șoferi, Corneliu Aldea, ne-a spus că a aflat cu stupoare că autocarele au fost abandonate pe strada respectivă. „În seara asta (n.r. - aseară) voi da bani de la mine, le voi lua și le voi duce în parcarea Teatrului Fantasio, acolo unde le este locul. Eu încă și acum mai am pe inventar unul dintre autobuze. Este bătaie de joc! După ce că ne-au dat afară ca pe niște cârpe, acum își bat joc și de bunurile care aparțin, până la urmă, constănțenilor. Cu ele am cărat mii de copii atâția ani, chiar nu mai există pic de jenă?!” - ne-a declarat Corneliu Aldea. Din câte se pare, cele două autobuze ar fi fost vândute de conducerea Teatrului de Stat, dar această informație nu a fost confirmată sau infirmată de conducerea instituției, deoarece directorul Virgil Iosif nu ne-a răspuns, ieri, la telefon. Nu este suficient că, din banii noștri, ai contribuabililor, trebuie să plătim salariile pe câțiva ani ale artiștilor concediați abuziv de Consiliul Județean Constanța, dar și patrimoniul fostelor teatre se duc, după cum se pare, pe apa sâmbetei.