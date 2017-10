Aurescu, în vizită în Georgia, la un an de activitate a misiunii de monitorizare a UE

Secretarul de stat pentru afaceri strategice din MAE Bogdan Aurescu se va afla în Georgia pentru a marca un an de activitate a Misiunii civile UE de monitorizare în Georgia (EUMM) și de participare românească în cadrul acesteia, a anunțat, ieri, Ministerul de Externe. Aceasta este prima vizită a unui oficial român în Georgia de la demararea activității misiunii EUMM, la 1 octombrie 2008. Secretarul de stat Bogdan Aurescu are prevăzută în programul vizitei o întrevedere cu adjunctul șefului misiunii EUMM Georgia, generalul Gilles Janvier, precum și cu membrii contingentului român al misiunii. În cadrul vizitei, desfășurate de miercuri până vineri, Bogdan Aurescu va avea consultări bilaterale pe problematica de securitate la Ministerul Afacerilor Externe georgian și va susține o conferință în amfiteatrul „România” al Universității de Stat din Tbilisi, amfiteatru la modernizarea căruia România a contribuit cu fonduri de asistență pentru dezvoltare în anul 2008. România a fost unul dintre primele state care au contribuit cu resurse umane și logistice în cadrul misiunii EUMM Georgia. Echipa României din cadrul misiunii cuprinde 20 de monitori, dintre care 6 își desfășoară activitatea în cadrul Comandamentului central, opt activează în Biroul regional Gori, cinci în Biroul regional Mtskheta și un monitor în Biroul regional Zugdidi. Uniunea Europeană a decis prelungirea mandatului EUMM Georgia cu un an, până la 14 septembrie 2010.