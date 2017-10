Au şi maneliştii deştepţii lor

Cronica muzicală

Au și maneliștii deștepții lor

Zilele trecute, autointitulatul crucișător al presei românești - am numit aici ziarul „Gândul” - a realizat un material haios, rezultat în urma reunirii la aceeași masă a câțiva rockeri, maneliști și houseri. Toți inșii erau studenți eminenți pe la diverse facultăți, dar ce m-a frapat cel mai mult a fost faptul că unul din fanii manelelor, un ochelarist, a fost cel care a caracterizat cel mai bine „vrajba” dintre melomani: „Dacă treci pe stradă și-ți curge rockul din căști și te aude cineva și te ia la bătaie, ăla nu te bate în calitatea lui de manelist, ăla te bate în calitatea lui de prost. Așa că nu trebuie amestecate taberele”. Brava, am spus, brava! Iată că există băieți cu capul pe umeri și printre fanaticii lui Vijelie, Minune, Salam și alte mezeluri. Înainte vreme, când eram eu liceean, să asculți muzică de pe plaje variate însemna să fii un tip destupat. Te deosebeai un pic de fanatizații care respingeau din start: rockul și „depeșarii” - dacă erau rapperi, „depeșarii” și rapperi - dacă erau rockeri. Cu ascultătorii Depeche Mode era altă chestie: ăștia aveau o lume a lor și o încasau din toate părțile, fără osebire. Acum, junimea română bagă la grămadă, în funcție de starea de spirit. La bairam, începe cu house... bum-bum-bum-da-da-bum. Când tinerimea o ia pe ulei, las’că merge și-o manea, frateeee! Și dă-i din buric până cazi lat. Personal, când îmi crește alcoolemia, prefer să mușc din sticlă în timp ce-mi susură lăutarul la ureche. Depinde de depande... Dacă tot parcurg stenograma mesei rotunde organizate în curtea CTP-ului, să vă spun ce crede unul din rockerii de-acolo despre textele Paraziților și ce-ar face el dacă ar fi femeie: n-ar suporta să asculte muzica unora ce umilesc femeile. Haida de! Cunosc o grămadă de tipe care mor după Paraziții și nu se simt insultate de mi-soginismul marca Cheloo șiu Ombladon: știu să separe mesajele. În plus, am re-marcat, până la acest moment al vieții, că majoritatea femeilor preferă indivizii care le proptesc câte o talpă în, pardon, fund, masculii care le dau afară pe ușă doar cu banii de taxi la ele. Așa că... mucles!