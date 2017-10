Au sărbătorit plecarea Papei, dezbrăcate

Marţi, 12 Februarie 2013

Opt feministe din mișcarea Femen s-au dezbrăcat, marți dimineața, în naosul catedralei Notre-Dame din Paris, pentru a "sărbători plecarea Papei" Benedict al XVI-lea, a constatat un jurnalist al AFP. Cele opt femei, care au intrat cu grupurile de turiști, purtau paltoane lungi pe care și le-au scos în apropierea a trei clopote noi depuse provizoriu în naos.Ele au bătut în clopote cu bucăți de lemn, strigând în engleză "Pope no more". Pe piept și pe spate, ele aveau scrise sloganuri precum "Criza credinței" sau "Bye bye Benedict!".Vizitatorii catedralei și-au exprimat indignarea: "Aici este un loc sfânt, nu trebuie să vă dezbrăcați aici", le-a spus o turistă.Femeile au fost evacuate forțat din clădire de serviciul de ordine al catedralei și au rămas în parvis aproximativ zece minute, continuând să scandeze sloganuri precum "In gay we trust", sau "Pleacă homofobule!". Militantele Femen sunt cunoscute din 2010 pentru acțiunile lor "topless" din Rusia, Ucraina, Londra sau și mai recent din piața Sfântul Petru din Roma, în timpul rugăciunii Angelus a Papei, scrie Mediafax.