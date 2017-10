Au plătit 130.000 de euro pentru o casă fără fundaţie în Valu lui Traian

Bătaie de joc

Au plătit 130.000 de euro pentru o casă fără fundație în Valu lui Traian

O familie din Constanța a vrut să scape de oraș și să își cumpere o casă la țară. Localitatea Valu lui Traian a părut o variantă foarte bună, iar prin intermediul unui bun prieten pe atunci au „bătut palma“ pentru o casă, în valoare de 130.000 de euro, făcând un împrumut în bancă pentru a și-o putea permite. La nici un an, pereții au început să crape, transformând locuința într-una în care parcă ți-e teamă să intri, pentru că „îți dă senzația că ești într-un film de groază“, după cum ne-a povestit, zilele trecute, familia Posedaru. Cei doi soți au comandat, pe banii lor, un studiu geotehnic. Așa au aflat că, de fapt, casa începe, încet-încet, să se prăbușească, dintr-un motiv temeinic: FUNDAȚIA NU EXISTĂ DECÂT PE HÂRTIE, ÎN PROIECT! Este cunoscut că, în ultimii ani, românii au început să fie atrași de casele din localitățile situate în imediata apropiere a orașelor. Pe de o parte, aici nu mai suferă din cauza zgomotului și a disconfortului pe care ți le „oferă“ traiul într-un apartament de oraș, iar, pe de altă parte, imobilele situate la 10 - 15 km de oraș sunt considerabil mai ieftine și ai parte de mult mai mult spațiu și confort. Așa se face că localitățile din jurul Constanței, cum sunt Cumpăna, Valu lui Traian, Lazu, Ovidiu ș.a. au cunoscut, în ultimii ani, o dezvoltare imobiliară extraordinară. Orășenii preferă să cumpere case la țară, încântați de o gură de aer curat și de prețurile mult mai convenabile. De asemenea, cei care au știut să profite de acest „trend“ au început să construiască, iar apoi să vândă, cu un profit considerabil, case la țară. Profitul e uriaș. Unii fac treaba asta cu simț de răspundere, alții, care se cred mai presus de lege, încalcă orice norme ce privesc construcțiile și ridică clădiri pe bandă rulantă „după ureche“. Cel mai tragic este că, în astfel de situații, nimeni nu îi apără pe cumpărători, care se trezesc cu clădirile, pe care au dat o căruță de bani, pe punctul de a se prăbuși. Nu au decât alternativa legală, care, din păcate, la noi, în România, durează foarte mult timp și, culmea, cel care comite ilegalitățile prin diferite tertipuri chiar ar putea scăpa. Cumpărător de bună credință La data de 5 septembrie 2007, Mirela-Nina și Ilie-Nicolae Posedaru au cumpărat, cu credit ipotecar acordat de BCR - sucursala Constanța, un imobil compus din casă cu teren, situat în comuna Valu lui Traian, strada Podgoriei nr. 4, de la Vasile Bindelea, mandatat fiind de către soții Ion și Claudia Răceală, proprietarii de drept ai imobilului (pe hârtie). „Cumpărător de bună credință fiind, fără studii în domeniul construcțiilor și având deplină încredere în organele statului român al cărui cetățean sunt, nu am pus la îndoială faptul că actele prezentate de Bindelea Vasile - consilier PD-L în primăria comunei, și actele eliberate de Primăria Valu lui Traian în privința recepției finale a imobilului, organ abilitat de lege să efectueze lucrări de urmărire a etapelor construcției și a respectării proiectului de execuție a casei, nu ar reflecta realitatea de la fața locului în ceea ce privește suprafața, terenul și modul de execuție al casei” - spune Ilie Posedaru în plângerea depusă la Parchet. Ulterior, familia Posedaru a constatat apariția fisurilor la nivelul pereților și al plafonului clădirii, motiv pentru care a angajat o firmă autorizată pentru efectuarea unei expertize geotehnice. Acum, surpriză mare! În urma studiului a reieșit că fundația imobilului nu corespunde tehnic cu proiectul după care s-a realizat construcția, cu recepția finală realizată, constatată și emisă de Primăria Valu lui Traian și nici cu evaluarea efectuată, pentru obținerea creditului, de către Mihai Eugeniu, expert ANEVAR, ca urmare a solicitării în calitate de client al BCR - Mamaia. Casă ridicată în doar o săptămână?!? Deși, pe hârtie, apare ca proprietar familia Răceală, soții Posedaru susțin că de documentație, dar și de ridicarea construcției s-ar fi ocupat consilierul local Vasile Bindelea. De fapt, în localitatea Valu lui Traian, Bindelea este cunoscut ca o persoană care se ocupă cu ridicarea și vânzarea de clădiri, doar că, de cele mai multe ori, nu el apare în documente, iar construcția clădirilor se desfășoară, în general, în regie proprie. Chestiuni care, până la un punct, nu ar fi ilegale. Dar, dacă totul pare frumos pe hârtie și proiectul este realizat ca la carte, nu înseamnă și că realitatea este la fel de frumoasă. Lucru cert este că, dată fiind funcția pe care o deține Bindelea la nivel local, documentația privind autorizații și aprobări a mers ca pe roate. Altfel, cum se poate ca imobilul să fi fost ridicat de familia Răceală în baza autorizației de construire nr. 215 din 23 iulie 2007, iar procesul verbal de recepție finală (nr. 53296) să fi fost întocmit la doar o săptămână, adică la 1 august 2007? Din câte știm, autorizația de construire trebuie emisă înainte de începerea construcției clădirii, iar potrivit acestor documente (care acum sunt și pe masa procurorilor și polițiștilor) clădirea a fost ridicată în doar... o săptămână! Comisia de recepție a fost alcătuită din doi delegați ai Primăriei Valu lui Traian, Liviu Raicu și Emin Getur, iar ca „invitat” este trecut nimeni altul decât Vasile Bindelea. Mai mult, în procesul-verbal de recepție s-a consemnat: „construcția este amplasată și realizată conform planurilor din documentația tehnică autorizată. Se acceptă recepția la terminarea lucrărilor”. Angajații băncii s-au documentat din birou În vederea obținerii creditului de la BCR - sucursala Constanța „ploile“ au fost făcute, după cum spune familia Posedaru, tot de Bindelea. Ba, mai mult, angajata care le-a întocmit dosarul i-a „învățat“ ce tertip să folosească pentru a obține creditul dorit, pentru că, la veniturile soților Posedaru, banca nu putea da un credit de 100.000 de euro. Prin urmare, ei au declarat că au venituri și de pe urma unei garsoniere închiriate, așa că dosarul a mers mai departe. Mai mult, raportul de evaluare al BCR, elaborat de ing. Mihai Eugeniu și verificat de ing. Dănuț Manoilă, a luat de bune datele din proiect, fără a face verificări în teren, apărând astfel o serie de inadvertențe clare. La „descrierea construcției“ sunt trecute „fundații continue din beton“, când, potrivit studiului geotehnic, după cum veți vedea, nici nu poate fi vorba de așa ceva; la pereți exteriori, „cărămidă și BCA” - când, potrivit familiei Posedaru, nu s-a folosit deloc cărămidă; învelitoarea e trecută din țiglă, când pe casa familiei Posedaru (pardon, pentru 360 de luni se poate spune că imobilul aparține BCR Constanța) nu există nici măcar o bucățică de țiglă, ci este acoperită cu „ondulină bituminoasă”. Mai mult, s-a încheiat o poliță de asigurare cu BCR Asigurări, în virtutea căreia, potrivit soților Posedaru, nu pot primi niciun fel de despăgubire în condițiile actuale. Inginerii și-au pus mâna-n cap! Potrivit „documentației tehnice autorizate“ și proiectului, fundația trebuia realizată la -1,65. Așa apare pe hârtie, căci, în realitate, lucrurile stau cu totul altfel. Potrivit studiului geotehnic realizat de SC „GTP Prospect“ SRL Constanța, întocmit de ing. Octavian Drăgulin, „investigarea amplasamentului s-a făcut prin intermediul unui foraj geotehnic, din care s-au recoltat probe pentru determinarea în laborator a principalelor caracteristici fizice al pământurilor. Cercetarea geotehnică a fost completată și cu un sondaj de Penetrare Dinamică Ușoară (PDU), efectuat pe amplasamentul studiat, lângă forajul geotehnic. Forajul geotehnic și sondajul PDU au fost efectuate pe adâncimea de 6 metri“. În urma analizelor de laborator și având în vedere adâncimea de îngheț din zonă, litologia terenului și regimul de înălțime al construcției, adâncimea minimă de fundare trebuia să fie cuprinsă între -1,80 și -2 metri de la cota actuală a terenului. De asemenea, sondajele deschise au pus în evidență faptul că imobilul existent are fundațiile alcătuite din zidărie de piatră fără liant, „cu tălpile poziționate la cca. -0,40 m față de cota actuală a terenului“. „La această adâncime de fundare, tălpile fundațiilor clădirii existente sunt poziționate în cuprinsul stratului de sol vegetal. Deasupra fundațiilor din zidărie din piatră fără liant este turnat un soclu din beton simplu“ - spune ing. Octavian Drăgușin în studiul efectuat. În urma studiului, s-au făcut și o serie de recomandări, printre care: „executarea de subzidiri până la atingerea cotei minime de fundare specificate în studiu. Între ploturile din beton simplu din subzidiri și zidăria din piatră din fundația existentă se recomandă executarea unei grinzi și/sau centuri de beton armat” și alte detalii tehnice de care trebuie să se țină cont în cazul acestor lucrări. Directorul SC „GTF Prospect“ SRL Constanța, dr. ing. Cornel Ciurea, ne-a declarat că „fundația nu există! Noi am făcut studiul geotehnic. Sunt niște pietre aruncate la -40 de centimetri, iar riscurile se văd cu ochiul liber. Efectiv, așa-zisa fundație se află în stratul vegetal. Am rămas trăsnit când am văzut așa ceva!“ „Inclusiv casa mea are fundație de 40 de centimetri“ L-am contactat pe Ion Răceală, fostul proprietar, care a fost „zgârcit“ în declarații. El ne-a spus: „Casa era pe numele meu (n.r. - lucru pe care nu îl contestă nimeni). Domnul Bindelea doar m-a ajutat!” În ceea ce îl privește pe consilierul PD-L Vasile Bindelea, am recurs la o altă tactică. L-am sunat mai întâi în calitate de clienți. A vorbit ca un adevărat afacerist și a încercat să ne vândă nu mai puțin de șase case la sume cuprinse între 60.000 și 100.000 de euro. „Dau și cu bancă și la schimb cu apartament sau mașină, ne putem înțelege“ - ne-a spus Bindelea, care și-a intrat în rolul neguțătorului convingător. După o oră, l-am sunat în mod oficial, întrebându-l de casa pe care, prin interpuși, i-a vândut-o familiei Posedaru. El a spus că ridicarea clădirii s-a făcut în regie proprie, motiv pentru care nu ar fi avut control asupra lucrărilor pe care le-ar fi făcut oamenii care au lucrat la construcție. Mai mult, el chiar a contrazis spusele inginerilor, afirmând sus și tare că, „la Valu, multe clădiri sunt așa. Inclusiv casa mea are fundație de -40 de cm”. Iar cu privire la crăpăturile care au apărut la clădire, el spune că sunt normale în condițiile în care în imediata apropiere s-a aflat în construcție un alt imobil și s-au descărcat tone de pietriș (?!) Mai mult decât atât, Vasile Bindelea îi acuză tot pe soții Posedaru că ar fi datori la el cu 13.000 de euro și că din cauza asta au recurs la plângeri penale și sesizări în presă. Întrebându-l de celelalte case pe care le are în vânzare, de această dată, Vasile Bindelea ne-a spus că nu mai are niciuna, că nici aceea nu este pe numele lui… El a spus că ar avea o societate imobiliară în Constanța (nu a spus care) și că doar vinde imobile (?!) Cât despre răspunderea sa în toată această poveste, Vasile Bindelea a spus că a vorbit cu un avocat și, cum el nu apare în documente, nimeni nu poate să-i facă nimic… Apoi a urmat incidentul legat de „a fi sau a nu fi“ consilier local de PD-L, relatat cu lux de amănunte în ediția de ieri a ziarului nostru. Ieri , printr-un comunicat de presă remis redacției de Biroul Permanent Local al PD-L Valu lui Traian, am fost anunțați că vor pune în discuție atitudinea și afirmațiile lui Bindelea, iar în cursul acestei zile vor face cunoscută decizia luată, tot printr-un comunicat de presă. Una peste alta, între timp, „războiul dreptății“ a început. Plângerea penală înregistrată de soții Posedaru a fost trimisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța la Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța - Serviciul de Investigare a Fraudelor, de ai căror ofițeri vor fi anchetați Vasile Bindelea - consilier local, Liviu Raicu, Emin Getur - delegații din cadrul Primăriei Valu lui Traian, care au semnat procesul verbal de recepție, Mihai Eugeniu și Dănuț Mănăilă - inginerii care au efectuat raportul de evaluare pentru BCR. În cursul acestei săptămâni, avocații familiei Posedaru vor mai înainta alte două sesizări: una penală, pentru abuz în serviciu, care îi vizează pe cei doi angajați din primărie, iar alta civilă, care îi cheamă la bară pe soții Răceală, cei care le-au vândut, potrivit documentelor, clădirea.