Au dat, dar au şi luat

Ieri, Farul a remizat, 4-4, la Constanța, cu Cerno More Varna, echipa clasată pe locul 4 în Bulgaria

Au dat, dar au și luat

Farul i-a dat patru goluri, ieri, la Constanța, unei echipe de frunte din Bulgaria, dar a și primit tot pe-atâtea, în urma unei prestații modeste în apărare. Cerno More a condus cu 2-0 în minutul 13 și cu 3-2 în minutul 25, Farul revenind la 4-3 în minutul 73. Disputa a fost găzduită de stadionul „Farul”, iar cele două echipe au convenit să se joace patru reprize a câte 30 de minute. Ca și în precedentele două amicale, Ion Marin a jucat 4-4-2, formula de start găsindu-l pe Pantelie mijlocaș dreapta, pe Gerlem mijlocaș stânga, iar pe Alibec vârf, alături de Chico. Meciul a început cum nu se poate mai prost pentru „rechini”, care s-au văzut conduși cu 2-0 în minutul 13, după reușitele lui Iliev (min. 4), șut din 7 m, după o centrare de pe stânga, și Yurukov, care a transfor-mat o lovitură liberă de la 18 m. Farul a reușit însă egalarea în doar două minute (21 și 22), după golurile brazilianului Gerlem. Întâi a transformat penalty-ul scos de Rusmir, pentru ca apoi să fructifice de la marginea careului, fulge-rător, din întoarcere, pasa lui Pantelie. Finalul reprizei i-a găsit în avantaj tot pe bulgari, Kakalov marcând în minutul 25 un gol născut iar din deficiențele defensive ale Farului, extrem de vul-nerabilă, mai cu seamă pe centru, unde au început Barbu și Pahor, în absența titularilor Pătrașcu (răcit) și Rastovac (menajat). La puțin timp de la startul părții secunde, Pantelie a făcut 3-3, șutând din apropiere, după cornerul bătut de Gerlem. Au urmat apoi câteva faze lejere ale bulgarilor în careul Farului care au scos iar la iveală slăbiciunea defensivă a „rechinilor”. Slovenul Jan Pahor a fost depășit ușor și a degajat mai mereu la adversar. În minutul 50, cel puțin, Curcă a trebuit să intervină de trei ori din apropiere pentru a păstra scorul egal. Pe finalul reprizei, a avut și Farul o ocazie bună, când Gerlem a tras în bară din careu, mingea a revenit la Alibec, care nu a putut nici el să înscrie. Din minutul 60, după schimbarea echipelor, și-a intrat în rol Daniel Florea, care i-a dus pentru prima dată în avantaj pe „rechini”, în minutul 73, când a înscris spectaculos din careu, din pasa lui Matei. Peste trei minute, „Gică Fentă” a avut ocazia să facă 5-3, după ce a interceptat o minge, dar a driblat și portarul, iar faza s-a stins. În loc de 5-3, s-a făcut însă 4-4, când Iliev a dar iar gol, foarte frumos, dintr-o lovitură liberă de la 25 m (min. 79). Acesta a rămas scorul final, Georgiev (min. 88, 90), respectiv Nanu (min. 93) și Gosic (min. 107) ratând până la final lovitura poate decisivă. FC Farul - Cerno More Varna 4-4 Au marcat: Gerlem (min. 21 - din penalty, 22), Cr. Pantelie (min. 32), D. Florea (min. 73) / Iliev (min. 4, 79), Yurukov (min. 13), Kakalov (min. 25) FC Farul (antrenor, Ion Marin): reprizele 1 și 2: Curcă (cpt.) - Băcilă, Barbu, Pahor, Gaston - Cr. Pantelie (min. 46, Fatai), Voiculeț (min. 60, C. Matei), Rusmir, Gerlem - Chico, Alibec; reprizele 3 și 4: Vlas - Mățel, Păcuraru, Larie, Atanackovic - Fatai, Ben Teekloh, C. Matei, E. Nanu (min. 115, Gaston) - Gosic, D. Florea. Cerno More (antrenor, Nikola Spasov): Ilchev (min. 60, Pârgov) - Lazarov (min. 91, Kostov), Aleksandrov (min. 61, Domakinov), Dyakov (min. 71, Pihozkis), Bachev (min. 91, Ganchev) - Stoyanov (cpt.) (min. 66, Dimov), Petkov, Iliev (min. 91, Nedev), Yurukov (min. 91, Kolev) - Manolov (min. 91, Atanasov), Kakalov (min. 45, Georgiev). A arbitrat Fernando Costache; asistenți, Aurel Onița, Bela Szoke (toți, din Constanța)