Aterizare forţată spectaculoasă

Aterizare forțată spectaculoasă

Ştire online publicată Luni, 23 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Un avion C-17 Globemaster III al Forțelor Aeriene americane a efectuat o aterizare neașteptată pe un mic aeroport comercial, uriașul cargo oprindu-se la doar trei metri de sfârșitul pistei.Avionul, lung de peste 50 de metri, ar fi trebuit să ajungă la baza militară MacDill, în Florida, însă a aterizat la aeroportul Peter O. Knight, potrivit Daily Mail.Deși foarte diferite ca mărime, cele două piste sunt aliniate în aceeași direcție și nu este foarte clar dacă pilotul a aterizat pe aeroportul civil dintr-o eroare sau din cauza unor probleme tehnice.Avionul cargo C-17 Globemaster III, care avea la bord 23 de pasageri și un echipaj format din 19 persoane, a aterizat pe insula Davis, în apropierea orașului Tampa la ora 13.20, au anunțat autoritățile.Spre uimirea privitorilor, avionul militar a aterizat pe o distanță de 1038 de metri, pe o pistă lată de 30 de metri, oprindu-se la trei metri de sfârșitul pistei. Pista aeroportului de la baza militară MacDill are aproape 3.500 de metri și 46 de metri lățime.Un pilot a reușit să filmeze uimitoarea aterizare a cargoului militar cu ajutorul telefonului mobil: „Dumnezeule! Odată ce a atins cu roțile asfaltul am fost îngrozit că nu va putea opri la timp”, a declarat martorul.Aeroportul Peter O. Knight, care nu are nici măcar turn de control, a fost închis timp de șapte ore, în timp ce mulțimea s-a adunat pentru a urmări decolarea avionului