Atenţionări cu privire la lupta antiteroristă în Europa, după Brexit

Atenționări cu privire la lupta antiteroristă în Europa, după Brexit

Eficacitatea luptei antiteroriste în Europa ar putea fi afectată după Brexit, chiar dacă importanța mizei și tradițiile de bune relații între poliții și servicii ar putea permite continuarea cooperării, apreciază oficiali și experți, citați, ieri, de agenția AFP, consultată de Agerpres.În timp ce amenințarea jihadistă persistă, atât în Marea Britanie, cât și pe continent, miza principală este accesul în timp real și fără restricții la bazele de date europene, care sunt cu fiecare an tot mai eficiente și la care poliția britanică, în cazul unui Brexit dur, ar putea să nu mai aibă acces.Consiliul Național al Șefilor din Poliție (NPCC), organism de coordonare al forțelor poliției britanice, a anunțat în urmă cu două săptămâni înființarea unui centru de operațiuni național, menit să ajute forțele de securitate să se adapteze la utilizarea de noi sisteme de schimb de date după ieșirea Marii Britanii din UE, la sfârșitul lui martie 2019.Însă aceste soluții alternative nu vor putea egala mandatul de arest european, Sistemul de Informații al Schengen (SIS), consultat de 539 de milioane de ori de poliția britanică în 2017, sau agenția europeană a poliției Europol, estimează Sara Thornton, președinta NPCC. „Aceste soluții de rezervă pe care va trebui să le utilizăm vor fi mai lente, mai birocratice și ne va fi mult mai greu să apărăm cetățenii britanici și europeni”, a subliniat ea.În opinia lui Malcolm Chalmers, director general-adjunct al Centrului de reflecție londonez „Royal united services institute for defense and security studies” (RUSI), „dacă Marea Britanie nu va mai fi în măsură să participe la bazele de date europene care se dezvoltă rapid, dacă nu va fi găsită nicio formă de participare, acest lucru va reprezenta un inconvenient semnificativ”. „Aceasta nu înseamnă că nu va exista o cooperare fără participarea britanică la UE, însă procesele vor fi mai lente, mai greoaie. Miza adevărată este viteza și simplitatea: cu cât mai lungi și complexe sunt procedeele, cu atât mai puțin eficientă este poliția”, a adăugat el.Într-un raport intitulat „Brexit și contraterorism”, think-tank-ul american Soufan Group aprecia la 26 septembrie că, „inclusiv în varianta ideală în care Marea Britanie și UE vor reuși să mențină un sistem de schimb de informații aproape perfect, provocările cu care se vor confrunta contraterorismul și aplicarea legii vor fi imense”. „Nivelul de amenințare teroristă va rămâne ridicat pentru anii următori și posibilitatea unui Brexit dur va face pur și simplu această amenințare mai dificil de combătut”, adaugă experții de la Soufan.