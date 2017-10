Atentatul din Pakistan care a vizat-o pe Bhutto s-a soldat cu 133 de morţi

Atentatul din Pakistan care a vizat-o pe Bhutto s-a soldat cu 133 de morți

Fostul premier pakistanez Benazir Bhutto i-a acuzat pe susținătorii fostului regim islamist al generalului Mohamad Zia-ul-Haq că au organizat atentatul care a vizat-o joi, la Karachi, relatează AFP. Atentatul s-a soldat cu 133 de morți și circa 400 de răniți, potrivit celui mai recent bilanț. „Știu exact cine vrea să mă ucidă. Este vorba despre demnitarii fostului regim al generalului Zia, aflați acum în spatele extremismului și fanatismului", a spus Bhutto, într-un interviu pentru Paris Match, difuzat vineri pe site. Tatăl lui Benazir Bhutto, fostul premier Zulfiqar Ali Bhutto, a fost alungat de la putere în 1977 de generalul Zia-ul-Haq, apoi executat sub regimul acestuia, în 1979. „Trebuie să scăpăm de aceste elemente încă prezente în serviciile noastre secrete. Mulți s-au retras, dar mulți sunt la putere. Pentru ei, eu constitui un pericol: dacă readuc democrația, ei își vor pierde influența", a explicat Bhutto. „Trăiesc cu durerea asasinării tatălui meu și fraților mei", a subliniat ea. „Au încercat să mă omoare, am avut un noroc incredibil. Cu câteva minute înainte de explozie am intrat în camion pentru a recita discursul politic pe care trebuia să-l susțin mai târziu. Am fost apărată de sistemul de blindare al camionului. Am auzit prima explozie, apoi am văzut-o pe a doua, la care mă așteptam. Soțul meu mi-a spus de multe ori că cei care comit astfel de atentate provoacă două, trei atacuri. Prima bombă trebuia să sperie oamenii, a doua să-i omoare", a povestit Bhutto. Ea critică și guvernul actual. „Știu că de fiecare dată când anunț că vreau să organizez o mare adunare politică, guvernul spune imediat: «La întâlnirile voastre vor veni kamikaze, riscul este prea mare». Dar ceea ce s-a întâmplat este vina sa, pentru că nu a fost capabil să împiedice tragedia", a subliniat ea.