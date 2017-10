Atentatul din Islamabad, unul dintre cele mai grave din ultimii ani

22 Septembrie 2008

Noul președinte pakistanez Asif Ali Zardari și-a luat angajamentul, în noaptea de sâmbătă spre duminică, să elimine „cancerul” reprezentat de terorism, la câteva ore după un atentat sinucigaș devastator, soldat cu moartea a 60 de persoane, la hotelul Marriott din Islamabad, relatează AFP. Acest atentat se înscrie într-un val de atacuri fără precedent, comise de islamiști apropiați al-Qaida și care a provocat moartea a aproape 1.300 de persoane în aproximativ un an. „Terorismul este cancer în Pakistan, suntem hotărâți, dacă ne ajută Dumnezeu, să scăpăm țara de acest cancer”, a declarat șeful statului într-un discurs difuzat de posturile de televiziune. „Acești lași nu ne vor determina să renunțăm, pakistanezii sunt un popor curajos, fără teamă, nu le este frică de moarte”, a adăugat soțul fostului premier Benazir Bhutto, asasinată în 27 decembrie, într-un atentat sinucigaș care s-a soldat cu moartea altor 22 de persoane, în plină campanie electorală. „Guvernul va continua să combată terorismul și extremismul sub toate formele, iar astfel de acțiuni nedemne nu vor putea afecta hotărârea Guvernului de a lupta împotriva acestei amenințări”, a dat el asigurări, într-un comunicat dat publicității la câteva ore după atac. Atentatul sinucigaș cu un camion capcană a provocat moartea a cel puțin 60 de persoane sâmbătă seară, la hotelul Marriott, dar bilanțul nu este încă definitiv, în condițiile în care numeroase victime sunt prinse încă în clădirea care a ars aproape în totalitate. Partidul fostului premier Benazir Bhutto a câștigat detașat alegerile legislative din luna februarie, iar Zardari a fost ales președintele Pakistanului în 6 septembrie, de Parlament și adunările provinciale. El a reafirmat poziția Islamabadului ca aliat cheie al Washingtonului în războiul împotriva terorismului, iar armata a lansat, la începutul lunii august, o ofensivă vastă în zonele tribale din nord-vestul țării, de la frontiera cu Afganistanul, unde Statele Unite cred că al-Qaida și talibanii afgani și-au refăcut forțele. În urmă cu un an, Osama ben Laden și adjunctul său, Ayman al-Zawahiri, au decretat jihadul împotriva Guvernului din Pakistan, pe care l-au calificat drept „câinele lui Bush”.