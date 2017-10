Atentat terorist la Manchester! Printre morţi, foarte mulţi copii

Atentat terorist la Manchester! Printre morți, foarte mulți copii

Ştire online publicată Miercuri, 24 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Marea Britanie este îndoliată în urma atacului terorist de pe Arena Manchester, survenit, luni noapte, după concertul Arianei Grande. Zeci de persoane și-au pierdut viața sau au fost rănite din cauza unei explozii ce a avut loc la finalul show-ului. Majoritatea celor prezenți pe arenă erau copii și adolescenți. Autorul, un bărbat cu rucsac în spate, a murit în timpul atacului sinucigaș.Bilanțul victimelor atentatului de la Manchester a crescut la 22 de morți și 59 de răniți, a anunțat, ieri dimineață, șeful poliției din Manchester, Ian Hopkins, într-o conferință de presă, informează BBC News. Potrivit acestuia, autoritățile tratează explozia produsă în sala de concerte Manchester Arena drept incident terorist.„Printre cei uciși în atentat se află și copii”, a mai indicat Hopkins.Poliția crede că atacul a fost comis de un singur atentator, care a detonat un dispozitiv exploziv și a fost ucis în deflagrație.v v vPoliția britanică a anunțat, ieri, că a arestat un bărbat în vârstă de 23 de ani, în legătură cu atacul sinucigaș de la Manchester.„Putem să confirmăm arestarea unui bărbat în vârstă de 23 ani, în sudul orașului Manchester”, a declarat poliția, într-un comunicat.Anterior, premierul britanic Theresa May anunțase că poliția și serviciile de securitate britanice cunosc identitatea presupusului atentator. Vorbind din fața reședinței sale din Downing Street 10, Theresa May a afirmat însă că autoritățile nu sunt pregătite, deocamdată, să anunțe identitatea atacatorului.v v vPremierul conservator Theresa May și liderul opoziției laburiste Jeremy Corbyn și-au suspendat, ieri, campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate de la 8 iunie, după atentatul de la Manchester, transmite AFP, consultată de Agerpres.Premierul britanic Theresa May a condamnat „atacul terorist cumplit” de la Manchester.„Lucrăm să stabilim toate detaliile a ceea ce este tratat de poliție ca un atac terorist cumplit”, a subliniat Theresa May, exprimându-și simpatia pentru familiile victimelor.v v vUn bărbat având chipul acoperit cu o cagulă a revendicat în numele grupării teroriste Statul Islamic (SI) atentatul de luni seară din Manchester și a insistat că „este doar începutul”, într-o înregistrare video difuzată de expertul marocan în mișcări jihadiste Abdallah Rami, transmite EFE.În înregistrarea video, de numai 16 secunde, bărbatul cu cagulă, având în spate steagul negru al SI, vorbește în engleză și spune că „leii Statului Islamic încep să-i atace pe toți cruciații”.Mesajul se încheie în momentul în care bărbatul ridică o pancartă pe care scrie de mână „Manchester 22-05-2017”, iar în limba arabă apar cuvintele „Allahu Akbar”.