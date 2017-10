Atentat terorist la Londra / O femeie i-a sfidat pe ucigaşii militarului: "Sunteţi voi doi împotriva unei mulţimi, veţi pierde"

Atentat terorist la Londra / O femeie i-a sfidat pe ucigașii militarului: "Sunteți voi doi împotriva unei mulțimi, veți pierde"

Ştire online publicată Joi, 23 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

O femeie care i-a sfidat pe agresorii suspectați de uciderea cu lovituri de cuțit miercuri, la Londra, a unui militar britanic, a declarat că a intervenit pentru că s-a gândit că era mai bine ca "armele să fie îndreptate împotriva unei singure persoane", potrivit Mediafax.ro.Cercetașa-șefă Ingrid Loyau-Kennett, în vârstă de 48 de ani, a declarat că unul dintre bărbați i-a răspus că vor să "declanșeze un război la Londra în această (miercuri) seara" când i-a întrebat de ce au comis agresiunea, a declarat ea pentru The Daily Telegraph, care a publicat această mărturie în ediția de joi. Loyau-Kennett, care are doi copii, a venit în fugă după ce a observat victima întinsă la pământ și a încercat să îi ia pulsul. Abia în acel moment a văzut arsenalul, alcătuit din cuțite și un pistol."Nu era drogat, nu era alcoolic sau beat, era doar agitat, supărat", a declarat ea despre unul dintre cei doi bărbați, potrivit ziarului."Am spus «acum sunteți voi (doi) împotriva unei mulțimi de oameni, veți pierde, ce ați face?», iar el a răspuns «aș rămâne să lupt»", a acontinuat ea.Loyau-Kennett s-a apropiat, ulterior, de al doilea suspect și i-a cerut să predea armele."M-am gândit că era mai bine ca ele să fie îndreptate către o singură persoană, ca mine, decât spre oricine altcineva, în acel moment, în care copiii începeau să iasă de la școală", a declarat ea pentru The Daily Telegraph.