Atentat terorist dejucat în Germania. A plănuit un atac cu maşina asupra unui patinoar

Atentat terorist dejucat în Germania. A plănuit un atac cu mașina asupra unui patinoar

Ştire online publicată Joi, 21 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Individul, identificat sub numele de Dasbar W., este bănuit că ar fi fost membru al grupării jihadiste Stat Islamic. El ar fi planificat de câteva luni un atac cu vehicul asupra patinoarului din orașul german Karlsruhe. Anchetatorii au precizat că Dasbar a a încercat, începând cu luna septembrie, să se angajeze la o companie de livrări colete, pentru a-și duce planul până la capăt.Conform procurorilor germani, individul a călătorit de două ori în irak în 2015 și 2016 pentru a se alătura grupării Stat Islamic. El s-a antrenat în ce privește mânuirea armelor de foc și a făcut spionaj în favoarea jihadiștilor, după care a revenit în Germania în iulie 2017. În plus, Dasbar materiale video de propagandă pentru SI pe mai multe platforme online.Această operațiune a autorităților germane vine la o zi după împlinirea unui an de la atacul de la târgul de Crăciun din Berlin, comis de un tunisian. La 19 decembrie 2016, 12 oameni au murit și alți câțiva zeci au fost răniți după ce tunisianul a intrat cu un camion în mulțimea adunată în centrul capitalei Germaniei.