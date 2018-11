Atentat terorist dejucat în Franţa

Atentat terorist dejucat în Franța

Poliția franceză a dejucat un atac terorist ce avea să se producă sâmbătă, în ziua de 17 noiembrie - prima zi a protestelor „vestelor galbene”, dezvăluie publicația Le Parisien.Poliția a arestat patru bărbați care au fost inculpați și se află acum în detenție provizorie.Anchetatorii din cadrul Direcției antiteroriste (SDAT) au intervenit, la Saint-Etienne, după ce au interceptat un SMS.„Așa se marchează17 noiembrie”, a scris unul dintre presupușii teroriști într-o scrisoare către iubita lui.Potrivit poliției, un grup restrâns a vrut să profite de dezordinea produsă de către „vestele galbene” și de mobilizarea poliției, de sâmbătă, pentru a acționa pe pământ francez. Adevărata țintă a acestei mobilizări nu este cunoscută.Din rândul inculpaților fac parte și doi frați radicalizați, unul de 23 de ani și celălalt de 25 de ani, iar altul are 52 de ani. Încă doi indivizi au fost scoși din detenție și se află sub supraveghere. Unul dintre cei doi este șeful grupului și are 25 de ani, este originar din Lyon. El a fost implicat în activități teroriste. El comunica cu alți suspecți din închisoare printr-un telefon portabil.În urma perchezițiilor, anchetatorii au găsit o armă de vânătoare și șapte cartușe, dar și un ordinator, mai multe tablete și un USB ce conțineau documente pro-Daesh. Unul dintre cei doi frați voia să achiziționeze un Kalașnikov.