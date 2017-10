ATENTAT Manchester / Yaya Toure și agentul său donează 100.000 de lire victimelor atentatului de la Manchester Arena

Ştire online publicată Miercuri, 24 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Yaya Toure, mijlocașul ivorian al echipei Manchester City, și agentul său, rusul Dimitri Seluk, au promis că vor dona suma de 100.000 de lire sterline (116.000 euro) pentru ajutorarea victimelor atentatului produs luni seara la Manchester Arena, soldat cu 22 de morți și 59 de răniți, informează Agerpres.ro.O fată de 8 ani și o tânără de 18 ani, ambele britanice, s-au numărat printre persoanele ucise în urma exploziei care a avut loc în timpul concertului pop starului american Adriana Grande.Fata, Saffie Rose Roussos, a asistat la concert împreună cu mama sa, Lisa Roussos, în momentul în care un terorist a declanșat dispozitivul exploziv de producție artizanală."Știrea că o fată de opt ani a fost să o vadă pe artista sa favorită și nu s-a mai întors acasă a fost foarte greu de citit. Yaya împreună cu mine dorim să ajutăm. Am discutat despre ceea s-a întâmplat și ne-am întrebat ce putem face. Am căzut de acord să donăm câte 50.000 de lire fiecare pentru a ajuta victimele aceste crime atât de oribile. (...) Fiul meu are 8 ani și nu-mi pot imagina durerea prin care trebuie să treacă acum părinții lui Saffie", a declarat Seluk pentru postul britanic de televiziune Sky Sports.Printre cei 21.000 de spectatori care au asistat la concert s-a aflat și soția lui Pep Guardiola, antrenorul lui Yaya Toure de la Manchester City, împreună cu fiicele acestuia, Valentina și Maria, care au scăpat nevătămate în urma atentatului.