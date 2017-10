ATENTAT Manchester / S-a aflat cine teroristul care a produs măcelul în urma căruia au murit 22 de oameni

Ştire online publicată Marţi, 23 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Salman Abedi, un tânăr cetățean britanic de doar 23 de ani, originar din Libia, a fost identificat de autoritățile britanice ca fiind atentatorul care a produs masacrul de la Manchester Arena de luni seara, soldat cu 22 de morți și peste 59 de răniți.Salman Abedi are 23 de ani și s-a detonat la ieșirea din sala de concerte Manchester Arena, imediat după concertul susținut de Ariana Grande. Tânărul, care făcea parte dintr-o familie de refugiați fugiți din Libia, se născuse chiar în Manchester.Premierul Theresa May declarase cu câteva ore mai devreme că poliția britanică l-a identificat pe terorist. Autoritățile din UK au așteptat rezultatele testului ADN înainte să anunțe identitatea atentatorului, transmite CBS News.Salman Abedi s-a născut la Manchester în 1994 și era fiul cel mai mic al unei familii cu 4 copii care s-a refugiat în Marea Britanie pentru a scăpa de oroarea regimului Gaddafi din Libia, potrivit The Telegraph. Autoritățile britanice au precizat că suspectul se afla în evidențele lor.Între timp, atentatul a fost revendicat de Statul Islamic. Șeful poliției din Manchester anunțase, marți dimineața, că atacatorul kamikaze de la Manchester Arena se află printre cei morți în tragedia de la concertul Arianei Grande.Poliția britanică suspecta că este vorba de un "lup singuratic", însă investigatorii iau în calcul și ipoteza potrivit căreia el făcea parte dintre-o celulă teroristă.Potrivit lui Ian Hopkins de la poliția din Manchester, atentatorul "purta un dispozitiv exploziv care a fost detonat și a produs atrocitatea".Susținătorii ISIS au celebrat în rețelele de socializare sângerosul atac terorist comis, luni seară, în timpul unui concert susținut pe Manchester Arena.Potrivit Daily Mail, în două mesaje postate pe Twitter cu patru ore înainte de producerea exploziei, erau menționate, cu hashtag, temuta grupare teroristă Statul Islamic și #Manchester Arena. "Ați uitat de amenințările noastre? Așa arată teroarea", a scris un utilizator Twitter, al căruit cont a fost între timp suspendat.Poliția britanică presupune că atentatorul purta o vesta care sa ascunda explozibilul si ca s-a apropiat neobservat la una din intrarile Manchester Arena. Se ia in calcul chiar existenta unei celule islamiste si exista temerea ca ar putea urma si alte atacuri. Între timp, cabinetul britanic a anunțat că se va reuni de urgenta dupa explozia de la Manchester.Cântăreața Ariana Grande scrie pe contul său de Twitter, după tragedia care a avut loc la finalul concertului ei la Manchester Arena, că este distrusă și că nu are cuvinte."Sunt distrusă. Din toată inima, îmi pare foarte, foarte rău. Nu am cuvinte", a scri Ariana Grande pe contul ei de Twitter.Organizatorii spectacolului de pe Manchester Arena au scos-o pe Ariana Grande de pe scenă după producerea exploziei și au anunțat ulterior că aceasta este în siguranță și nu a fost rănită.