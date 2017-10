ATENTAT Manchester / Ariana Grande şi-a suspendat întregul turneu european

ATENTAT Manchester / Ariana Grande și-a suspendat întregul turneu european

Ştire online publicată Marţi, 23 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața pop Ariana Grande și-a suspendat întregul turneu european în urma atacului terorist comis la finalul concertului pe care l-a susținut luni seară în orașul britanic Manchester, potrivit presei americane care citează surse din anturajul vedetei.Potrivit contactmusic.com, cântăreața, în vârstă de 23 de ani, a anulat deja următorul concert din acest turneu, pe care urma să îl susțină la Londra, joi seară, și intenționează să reprogrameze restul turneului ei european, în urma atacului terorist comis cu o bombă de un sinucigaș în interiorul Manchester Arena, în urma căruia 22 de persoane au fost ucise și alte 59 au fost rănite, relatează News.ro.TMZ.com, citând surse din anturajul cântăreței, afirmă că artista a luat decizia de a amâna show-urile pe care le avea programate în Marea Britanie, Belgia, Polonia, Germania și Elveția, însă nu a făcut deocamdată niciun anunț oficial în acest sens.Mai multe surse au dezvăluit pentru TMZ.com că Ariana Grande se află în prezent „într-o stare de isterie”, în urma atacului terorist de luni seară, și că este incapabilă să mai susțină concerte. Cântăreața și echipa ei managerială sunt „profund îngrijorați” din cauza chestiunilor de securitate, afirmă aceleași surse.La câteva ore după tragedia de luni seară, Ariana Grande a publicat un mesaj pe internet. „Sunt distrusă. Din toată inima, îmi pare foarte, foarte rău. Nu am cuvinte”, a scris vedeta americană pe Twitter și Facebook.Organizatorii spectacolului de pe Manchester Arena au scos-o pe Ariana Grande de pe scenă după producerea exploziei și au anunțat ulterior că aceasta este în siguranță și nu a fost rănită.Managerul ei, Scooter Braun, a dat publicității o declarație pentru presă în care a vorbit despre tragedia din Manchester: „Inimile noastre sunt sfărâmate de durere. Cuvintele nu pot să exprime tristețea și regretul pe care le simțim față de victime și de famiile afectate de acest atac lipsit de sens. Plângem viețile copiilor pierdute în urma acestei acțiuni pline de lașitate”.Manchester Arena, care are o capacitate de 21.000 de locuri, ar fi trebuit să găzduiască trei concerte ale grupului Take That la sfârșitul acestei săptămâni.În urma tragediei de luni seară, grupul Take That a anunțat că și-a anulat concertul pe care îl avea programat marți seară în Liverpool.„Din respect pentru toți oamenii - și famiile lor - afectați de oribilul incident petrecut seara trecută pe Manchester Arena, am decis să ne amânăm spectacolul din această seară din Liverpool. Gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă acum câtre familiile îndoliate”, au transmis membrii grupului Take That.Formația britanică susținuse deja trei show-uri pe Manchester Arena pe 18, 19 și 20 mai. Deocamdată, grupul Take That nu a luat o decizie în privința concertelor programate pe același stadion pe 25 și 27 mai.La rândul său, grupul Blondie a anunțat pe Facebook că în urma atacului din Manchester a luat decizia de a anula concertul pe care trebuia să îl susțină la Londra, marți seară. Show-ul trebuia să deschidă seria de evenimente „Prime Live Events” organizată de grupul Amazon.În vârstă de 23 de ani, Ariana Grande este foarte populară în rândurile adolescenților. Ea a debutat ca actor în musical-ul 13, pe Broadway. Succesul în muzică l-a înregistrat în 2013, cu melodia The Way, de pe primul său album. În 2014 Ariana Grande a primit premiul Music Business Association în categoria „Breakthrough Artist of the Year”, în semn de recunoaștere a performanței artistei pe durata anului 2013.Artista americană se află în prezent într-un turneu european, „Dangerous Woman”, iar în Marea Britanie mai are programate două concerte, ambele la Londra, în 25 și 26 mai.