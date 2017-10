ATENTAT LONDRA / Cine este bărbatul care a intrat cu duba în grupul de musulmani

Numele bărbatului plasat în arest preventiv suspectat de atacul terorist de la moscheea din Finsbury Park este Darren Osborne. Acesta are 47 de ani și este originar din Cardiff, Țara Galilor, scrie News.ro, potrivit Digi 24.Bărbatul a fost arestat sub acuzațiile de comitere, pregătire sau instigarea la terorism, inclusiv crimă și tentativă de omor.El a fost reținut, de membri ai publicului la locul atacului, lângă moschee. Autoritățile au anunțat, de asemenea, că o percheziție are loc într-o zonă rezidențială la Cardiff, în Țara Galilor.Incidentul „este tratat ca un incident terorist și este anchetat de Comandamentul de luptă împotriva terorismului”, a anunțat subcomisarul adjunct Neil Basu.