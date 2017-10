Atac terorist într-un hotel din Mali: cel puţin şapte morţi

Atac terorist într-un hotel din Mali: cel puțin șapte morți

Patru militari, doi militanti islamisti si un cetatean strain au murit intr-un atac terorist comis vineri, la un hotel din centrul statului Mali.Potrivit colonelului Souleymane Maiga, teroristi islamisti au deschis focul, vineri, la Hotelul Debo din Sevare, un oras situat in centrul statului Mali, informeaza ziare.com."Sapte persoane au murit - patru militari care aparau hotelul, doi teroristi si un strain", a spus Maiga, transmite Realitatea.net.Nu este clar daca atacatorii au parasit hotelul, unde sunt cazati membri ai Misiunii Natiunilor Unite. In momentul atacului, in hotel erau cetateni din Africa de Sud, Franta si Ucraina.