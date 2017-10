Atac cu bombă în New Delhi

08 Septembrie 2011

Cel puțin nouă persoane au fost ucise și alte 40 rănite, ieri dimineață, în explozia unei bombe în fața Înaltei Curți din New Delhi, situată în centrul capitalei indiene, a anunțat poliția.„Nouă persoane au fost ucise și 40 au fost rănite. Nu avem încă o confirmare a tipului bombei folosite”, a declarat un oficial din cadrul poliției, Mohammed Akhlaque.Bomba era „aparent plasată într-o valiză din apropierea recepției de la una dintre principalele porți ale tribunalului”, a declarat presei un comisar de poliție, Dharmendra Kumar.Zona a fost înconjurată de poliție, în timp ce o mulțime de curioși se înghesuia în jurul perimetrului de securitate.Potrivit agenției Press Trust of India (PTI), explozia s-a produs ieri, în jurul orei locale 10.15 (7.45, ora României).„Peste 100 de persoane erau la coadă, la recepție”, a declarat Rahul Gupta, un reclamant al cărui caz urma să fie examinat ieri de acest tribunal. „A fost apoi o explozie enormă. Am văzut mulți oameni întinși pe jos, într-o mare de sânge”, a adăugat el.