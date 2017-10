Atac armat. O deputată britanică pro-EU a MURIT după ce a fost împuşcată şi înjunghiată

Atac armat. O deputată britanică pro-EU a MURIT după ce a fost împușcată și înjunghiată

Ştire online publicată Joi, 16 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Parlamentara laburistă Jo Cox, împușcată și înjunghiată joi, în timp ce făcea campanie pentru rămânerea Marii Britanii în UE, a murit, relatează BFMTV, citat de news.ro.Politiciana de 41 de ani, care are două fiice, a fost împușcată de trei ori, dintre care o dată în față, înjunghiată și lovită, în timpul unei întâlniri cu alegătorii, la Birstall, în apropiere de Leeds, au declarat martori oculari.Un bărbat de 52 de ani, identificat de presa locală drept Tommy Mair, a fost arestat după atac. Potrivit vecinilor săi, bărbatul era un singuratic. Potrivit presei britanice, aceasta ar fi fost impuscata iar atacatorul, un barbat de 52 de ani, ar fi fost retinut, scrie Hotnews.ro.Jo Cox, care era lidera grupului laburist, le-ar fi spus colegilor sai ca ranile sunt serioase. Sky News afirma, citand surse din randul laburistilor, ca parlamentara se afla in stare critica. Jo Cox, in varsta de 41 de ani si mama a doi copii, ar fi fost injunghiata si impuscata.