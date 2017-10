Atac armat lângă Empire State Building

Ştire online publicată Vineri, 24 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Poliția din New York a anunțat că cel puțin zece persoane au fost împușcate astăzi lângă Empire State Building, una dintre cele mai frecventate atracții turistice din New York, transmite Mediafax.ro.Reprezentanții poliției din New York nu au făcut alte precizări. În același timp, postul de televiziune NY1 a anunțat că trei sau patru persoane au fost rănite, atacatorul fiind împușcat mortal. Citește mai mult…