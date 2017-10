Atac armat la Universitatea Massachusetts din BOSTON

Ştire online publicată Vineri, 19 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un bărbat înarmat a ucis joi seara un ofițer de poliție la Massachusetts Institute of Techology (MIT) din Boston, oraș situat în nord-estul SUA, au anunțat canalele de televiziune locale, preluate de AFP.Prestigioasa universitate a indicat pe site-ul său că situația este "extrem de periculoasă" și a cerut studenților să nu iasă din universitate, precizând că o clădire a campusului este încercuită de forțele de ordine, potrivit Agerpres.Universitatea Massachusetts este situată într-o suburbie a orașului Boston, unde un dublu atentat s-a soldat luni, la linia de sosire a maratonului tradițional cu trei morți, printre care și un băiețel de opt ani, precum și 180 de răniți.Nicio legătură între cele două evenimente nu a fost stabilită până în prezent, scrie agenția franceză de presă.Primele împușcături s-au auzit în jurul orei locale 22.48 (2.48 GMT vineri), potrivit comunicatului MIT.Numeroși polițiști au fost mobilizați la locul incidentului și elicoptere survolează zona.La Massachusets Institute of Technology, una din cele mai bune universități din lume, studiază aproximativ 11.000 de persoane.Schimbul de focuri la MIT intervine în contextul dezbaterii proiectului de lege propus de președintele Barack Obama cu privire la înăsprirea regulilor de vânzare a armelor de foc. În urmă cu două zile, amendamentele au fost respinse de către camera superioară a parlamentului SUA, dar liderul de la Casa Albă a declarat că nu are de gând să renunțe.