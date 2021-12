Atac armat la liceu în SUA. Părinţii elevului ucigaş, arestaţi şi puşi sub acuzare pentru crimă

James şi Jennifer Crumbley sunt acuzaţi de câte patru omoruri involuntare, după ce fiul lor în vârstă de 15 ani şi-a împuşcat mortal patru colegi de clasă şi a rănit alţi şapte, la liceul Oxford, situat la circa 60 km la nord de Detroit. James, tatăl adolescentului, este cel care cumpărase cu patru zile înainte arma folosită de acesta pentru atacul de marţi, afirmă autorităţile. Spre deosebire de alte state americane, în Michigan proprietarii de arme de foc nu sunt obligaţi prin lege să păstreze armele în locuri inaccesibile pentru copii. Părinţii sunt rareori acuzaţi de crimele copiilor, menţionează Reuters. Procuroarea Karen McDonald din comitatul Oakland a declarat că Ethan "este cel care a apăsat pe trăgaci", dar "alte persoane au contribuit la acest eveniment şi am intenţia să îi pun să dea socoteală". Atacul comis de băiatul în vârstă de 15 ani este cel mai grav de acest gen din 2021 în Statele Unite şi se înscrie într-o serie de omoruri în masă cu arme de foc în şcolile americane care continuă de decenii, scrie Agerpres. Cine sunt cei patru elevi morţi Prietenii, familiile, dar şi colectivul liceului din Michigan, unde a avut loc atacul, plâng acum dispariţia celor patru elevi. Aceştia sunt Tate Myre, în vârstă de 16 ani, Madisyn Baldwin, 17 ani, Hana St. Juliana, 14 ani, şi Justin Shilling, 17 ani. Tate Myre juca fotbal în echipa liceului încă din primul său an. Conform profesorilor, acesta nu excela doar pe terenul de fotbal, ci şi din punct de vedere academic, el având rezultate extrem de bune la cursuri. ⁠Madisyn Baldwyn era în ultimul an de liceu şi fusese acceptată deja la mai multe colegii, la unele dintre ele cu bursă integrală. Baldwin era o artistă, îi plăcea să deseneze, să citească şi să scrie, a declarat familia celor de la CNN. Hana St. Juliana era membru al echipei de baschet feminin de la Liceul Oxford. "Nu vom uita niciodată bunătatea ta, personalitatea blândă şi pasiunea pentru joc", a scris echipa de baschet a liceului pe Twitter. ⁠ Justin Shilling lucra la Anita's Kitchen. "Era un angajat model, prieten devotat şi co-căpitan al unei echipe de bowling. Era o plăcere să fii lângă el. Suntem alături de familie şi prieteni în aceste momente dificile", au scris reprezentanţii firmei unde lucra.