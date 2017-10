Atac armat într-o universitate din SUA

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Doi studenți au fost împușcați la Universitatea de stat din Delaware, Statele Unite, un bărbat fiind dat în urmărire după acest nou incident armat într-o instituție de învățământ americană, transmite Sky News. Studenții au fost împușcați în apropierea clădirii Memorial Hall, în jurul orei locale 1.00 a.m. Victimele, un bărbat și o femeie, au fost duse la spital. Studentul este în stare stabilă, iar studenta are răni grave, potrivit unui comunicat de pe site-ul universității. „Cred că tânărul este în afara oricărui pericol. Nu pot să spun același lucru despre cealaltă victimă”, a declarat un purtător de cuvânt al universității, Carlos Holmes, citat de CNN. Cursurile au fost anulate pentru toată ziua și toți cei din campus au fost sfătuiți să rămână în camere. Accesul în interiorul campusului a fost restricționat. Circa 1.700 de studenți urmează cursurile universității Delaware, informează CNN. Imediat după incident, universitatea a afișat cu promptitudine avertismente în căminele de studenți și pe site-urile interne, iar un avertisment vocal este transmis de un robot telefonic la fiecare ridicare a receptorului.Doi studenți au fost împușcați la Universitatea de stat din Delaware, Statele Unite, un bărbat fiind dat în urmărire după acest nou incident armat într-o instituție de învățământ americană, transmite Sky News. Studenții au fost împușcați în apropierea clădirii Memorial Hall, în jurul orei locale 1.00 a.m. Victimele, un bărbat și o femeie, au fost duse la spital. Studentul este în stare stabilă, iar studenta are răni grave, potrivit unui comunicat de pe site-ul universității. „Cred că tânărul este în afara oricărui pericol. Nu pot să spun același lucru despre cealaltă victimă”, a declarat un purtător de cuvânt al universității, Carlos Holmes, citat de CNN. Cursurile au fost anulate pentru toată ziua și toți cei din campus au fost sfătuiți să rămână în camere. Accesul în interiorul campusului a fost restricționat. Circa 1.700 de studenți urmează cursurile universității Delaware, informează CNN. Imediat după incident, universitatea a afișat cu promptitudine avertismente în căminele de studenți și pe site-urile interne, iar un avertisment vocal este transmis de un robot telefonic la fiecare ridicare a receptorului.