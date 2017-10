ATAC ARMAT ÎN SUA / 17 persoane împuşcate într-un club de noapte

ATAC ARMAT ÎN SUA / 17 persoane împușcate într-un club de noapte

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Autoritatile americane au anuntat ca cel putin 17 persoane au fost impuscate in urma unui schimb de focuri, intr-un club de noapte din Arkansas, potrivit ABC News.Initial o persoana a fost in stare critica, insa, ulterior, a fost adusa in stare stabila, potrivit politistilor. Politia sustine ca ca incidentul a pornit ca urmare a unei dispute la un concert.