Astronautul Scott Kelly continuă să aibă probleme de sănătate la trei luni de la revenirea din spaţiu

Astronautul Scott Kelly continuă să aibă probleme de sănătate la trei luni de la revenirea din spațiu

Ştire online publicată Vineri, 27 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru a vedea dacă omul ar putea suporta călătorii lungi în spațiu, americanul Scott Kelly a petrecut recent 340 de zile la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS), experimentând acest lucru în condiții reale, scrie 20minutes.fr, citată de Agerpres. Însă, la aproape trei luni de la revenirea pe Pământ, în 1 martie, astronautul spune să resimte însă efectele periplului său pe orbită.Dureri la picioare, reacții epidermice, oboseală sunt câteva din necazurile pe care Scott Kelly le-a împărtășit specialiștilor de la NASA. La aterizarea în Kazahstan, situația era chiar mai rea: "Când am ieșit din Soyuz, nu arătam deloc că nu eram în formă bună. Dar numai pentru că sunt un bun actor. Ar fi trebuit să mă nominalizeze la Oscar", a spus el, adăugând că a dorit să arate bine lângă cei doi cosmonauți ruși care îl însoțeau.Scott Kelly, al cărui frate geamăn, Mark, a participat la această experiență la sol, a evocat arsuri pe piele, reacții alergice și simptome gripale după revenirea pe Pământ. "Dar tocmai pentru asta am făcut ce am făcut. Trebuie să știm aceste lucruri dacă vrem să mergem pe Marte", a spus astronautul.Într-un interviu acordat împreună cu fratele său revistei Town & Country, Scott Kelly a vorbit mai mult despre starea sa de sănătate. "Ceea ce mă deranjează cel mai tare sunt durerile de picioare. Din punctul de vedere al calității vieții. Este cea mai rea schimbare. Am avut o ușoară mutație structurală la ochi, am pierdut puțin din masa osoasă, dar nu prea mult. Oasele sunt oarecum redistribuite în corp. Degetele arătătoare sunt acum puțin îndoite spre interior. Cred că din cauza felului în care se mișcă oasele. Este destul de ciudat", a afirmat astronautul.Menționând că durerile la picioare s-au atenuat odată cu trecerea timpului, Scott Kelly a spus că "în spațiu faci exerciții, alergi pe bandă, dar numai 30 de minute pe zi. Restul timpului nu își folosești picioarele, nici măcar ca să mergi. De aceea simt dureri. Fiindcă nu au fost folosite"."Cu cât mai mult stai acolo sus, cu atât mai rău te simți la întoarcerea pe Pământ. Nu pot să îmi imaginez cum m-aș fi simțit dacă aș fi petrecut doi ani în spațiu. Nu m-aș fi simțit bine, ar fi trebuit să fiu dus de la capsulă la spital", a încheiat astronautul.Un drum numai dus până la planeta Marte ar lua cel puțin șapte luni.