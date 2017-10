Astăzi se stabileşte noul antrenor al Farului

Astăzi se stabilește noul antrenor al Farului

Conducerea echipei constănțene hotărăște astăzi la prânz numele noului tehnician al echipei. În locul lui Ion Marin ar putea veni fie Dorinel Munteanu (deși sunt voci care dau ca picată această variantă), fie un antrenor din cadrul clubului. În urma demisiei lui Ion Marin, Farul a avut discuții cu Dorinel Munteanu, rămânând ca „Neamțul” să dea răspunsul la oferta „rechi-nilor”. Însă deja au apărut voci care susțin că instalarea lui Dorinel are șanse mici de reușită, întrucât cele două părți nu ar fi ajuns încă la o înțelegere. În cazul în care „pista Dorinel”, a doua variantă ar fi cineva din cadrul clubului. Sunt vehiculate soluții atât ca antrenor de sine stătător, cât și combinații antrenor - director tehnic. În acest moment, singurul tehnician de la Farul cu licență Pro (obligatorie pentru a putea antrena la Liga 1), în afară de „Săpăligă”, este Lucian Marinof, dar s-ar putea obține și o dispensă pentru altcineva, care nu îndeplinește acest criteriu. Tot astăzi, se va stabili și dacă Ion Marin mai rămâne în club până în vară, cât mai are contract ca director tehnic. După înfrângerea cu Poli Iași, Ion Marin și-a înaintat demisia „în alb” și a mai rămas în funcția de antrenor pentru două partide, cele de la Bistrița și din Ghencea. După ce „Săpăligă” și-a anunțat intenția de a renunța, cea mai mare parte a muncii de pe banca tehnică a trecut în seama secundului Cristi Cămui, ajutat de antrenorul de portari Constantin Gârjoabă și consiliat de Ion Marin. În partida cu Steaua, sistemul de joc al Farului și ideile tactice au fost ale lui Cămui, susținute, e adevărat, de Ion Marin. Cu o zi înainte de meci, Cristi Cămui a avut o discuție cu jucătorii, cărora le-a spus că intenționează să treacă, în Ghen-cea, de la 4-4-2 la 4-4-1-1, variantă îmbrățișată de fotbaliști. Cum și repetiția tactică a mers, „rechinii” au jucat așa în meciul oficial, cu Emil Nanu mijlocaș stânga, iar Voiculeț în centru, în spatele vârfului Chico. Iar tactica a funcționat, fariștii închizându-se foarte bine în apărare, dar ieșind și extrem de periculos pe contra-atac, ceea ce le-a adus, pe lângă gol, și alte ocazii mari. „Steaua - Farul a fost un meci între două formații aflate în criză de puncte. Cunoșteam problemele Stelei și am încercat să profităm de ele. Am obținut un punct, dar puteau fi și trei. Îi felicit pe jucători pentru atitudine. Acest egal ne dă speranțe că, până la final, indife-rent de adversar, vom obține rezultatele care să ne scape de retrogradare”, a declarat Cristi Cămui, care s-a prezentat în locul lui Ion Marin la conferințele de presă ale celor două meciuri de săptămâna trecută. „Am luat un punct foarte important, dar puteam chiar să câștigăm. Am venit în Ghencea cu gândul la victorie, ținând cont că aveam cinci înfrângeri la rând”, a arătat și autorul golului Farului, atacantul Chico.