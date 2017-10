Astăzi se dezbate starea Uniunii Europene

Astăzi, începând cu ora 10:00 (ora României), are loc în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European de la Strasbourg dezbaterea anuală despre Starea Uniunii Europene (State of the European Union), în prezența președintelui Comisiei Europene Jean-Claude Juncker. Dezbaterea are loc cu două zile înaintea reuniunii informale de la Bratislava la care vor participa șefi de state și guverne din 27 de țări UE (cu excepția Regatului Unit) și va include o serie de subiecte identificate drept prioritare de către cetățenii UE, conform unui sondaj recent: migrație, locuri de muncă, terorism sau BREXIT.Alte subiecte aflate pe agenda Parlamentului European din această săptămână sunt: dezbatere cu reprezentanți ai Comisiei Europene privind recenta decizie de impozitare a companiei Apple, procesul de desemnare a unui nou comisar britanic, ancheta privind emisiile în industria auto, bugetul UE pentru anul 2017, situația din Polonia, situația din Turcia și migrația.Toate reuniunile Parlamentului European pot fi urmărite live pe EP TV sau EbS. Site-ul EbS conține și codurile embed pentru retransmisie pe web.