Astăzi este Ziua Internaţională a Fetelor

În urmă cu aproximativ nouă ani, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat Rezoluţia 66/170, prin care ziua de 11 octombrie a fost declarată Ziua internaţională a fetelor. Această zi are drept scop recunoaşterea drepturilor şi a problemelor cu care se confruntă fetele din întreaga lume şi subliniază inegalităţile de gen şi diversele forme de discriminare şi abuz suferite de tinere, precizează Agerpres.Tema din acest an se desfăşoară sub deviza "Vocea mea, viitorul nostru egal" ("My voice, our equal future") şi reprezintă un moment prielnic pentru inspiraţie din ceea ce adolescentele văd ca o schimbare în ceea ce doresc şi ca o soluţie pe care o caută în rezolvarea problemelor, potrivit site-ului www.un.org.