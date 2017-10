Associated Press protestează faţă de FBI după ce un agent s-a dat drept jurnalist al agenţiei

Mai multe ştiri online: Associated Press

Associated Press protestează față de FBI după ce un agent s-a dat drept jurnalist al agenției

Ştire online publicată Miercuri, 12 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Agenția americană de presă Associated Press (AP) a cerut luni FBI să prezinte explicații cu privire la practici ale unuia dintre agenții poliției federale care s-a dat drept jurnalist AP, o înșelăciune asimilată de către agenție unui "furt de identitate", relatează AFP.Într-o scrisoare adresată șefului poliției federale James Comey și secretarului Justiției Eric Holder, președintele și CEO-ul AP Gary Pruitt afirmă că această practică "corupe principiile cele mai fundamentale ale presei libere - independența noastră față de Guvern și responsabilitatea Guvernului de a da socoteală".Comey a recunoscut recent, într-o scrisoare adresată The New York Times (NYT), că un agent FBI "s-a prezentat ca angajat al agenției de presă pentru a prinde în capcană un suspect care amenința că va comite un atentat cu bombă într-o școală"."Furându-ne identitatea, FBI ne pătează reputația, minimalizează valorile libertății presei înscrise în Constituția noastră și pune în pericol jurnaliștii de la AP și alți culegători de informații din întreaga lume", consideră Pruitt. FBI nu a răspuns încă solicitărilor AP, scrie mediafax.ro.