Asociaţia Pro-Vita „i-a adoptat” pe Ana Maria şi pe băieţelul ei

Pledoarie pentru viață

Asociația Pro-Vita „i-a adoptat” pe Ana Maria și pe băiețelul ei

Nedoriți de părinți, pentru că apar într-un moment nepotrivit din viață, mulți copii nu mai ajung să vadă lumina zilei. Din 1990 încoace, de când avortul a fost legalizat, în țara noastră s-au făcut peste zece milioane de întreruperi de sarcină. Este vorba doar despre cifrele oficiale. Cabinetele unde medicii fac avorturi le găsim la orice colț de stradă, iar chiuretajele au devenit practici banale. Asociația „Pro-Vita“ vrea să sensibilizeze femeile și să le convingă să renunțe la avort. Psihologii spun că foarte multe dintre femeile care fac avort rămân cu sechele adânci în plan psihic. Altele, însă, consideră avortul drept o soluție de viață. Unele află mult prea târziu că sunt însărcinate și nu mai au cum să avorteze. Prin urmare, se gândesc la o altă soluție - să abandoneze copilul imediat după naștere. “Fiecare are dreptul la viață!” - este semnalul de alarmă pe care îl trage asociația „Pro -Vita“, din Constanța. În-tr-o lume în care la fiecare colț de stradă se află cabinete la care se practică avorturi, membrii organizației speră să convingă femeile aflate în impas că păstrarea copilului este cea mai bună soluție. Vor să înființeze un adăpost pentru mame și copii Asociația funcționează legal din vara anului trecut, ca subfilială a asociației - mamă din localitatea Valea Plopului, județul Prahova, și a fost înființată la inițiativa părintelui paroh din comuna Grădina, Florin Carabuz. „Pro-Vita“ militează pentru drepturile copiilor încă înainte de a se naște, prin consiliere antiavort. Femeile care hotărăsc să înfrunte situația și să păstreze copilul, deși partenerul și familia nu sunt de acord, sunt ajutate în continuare. „Noi vrem să le ajutăm pe mamele care hotărăsc să păstreze copilul, dar nu au unde să stea, nu au cum să-l crească. Ne propunem să înființăm un astfel de centru în satul Cheia, dar pentru asta avem nevoie de bani, de sprijin. Vrem să îl construim acolo, și nu undeva în Constanța, pentru că acolo costurile sunt mai mici și am beneficia și de sprijinul localnicilor. Oamenii de acolo se implică. Sunt săraci, sunt simpli, dar au sufletul mare”, ne mărturisește preotul. Au convins-o să nu-și abandoneze copilul Organizația deja a făcut primul pas și are o mamă și un copil în îngrijire. Ana-Maria Necula este din Mangalia, are 23 de ani și o poveste impresionantă. Avea 21 de ani când a aflat că este însărcinată. A fost șocată, pentru că tocmai ce terminase relația cu iubitul ei. „Mi-a fost foarte greu. Eram însărcinată în aproape cinci luni când mi-am dat seama, și asta pentru că nu am avut niciun fel de semne. Nu aveam grețuri, am avut menstruație în primele trei luni de sarcină, așa că nu mi-am dat seama. Când am aflat că sunt gravidă, primul lucru care mi-a trecut prin cap a fost să mă distanțez de prieteni, de părinți“, ne povestește Ana-Maria. Stătea cu chirie în Constanța, era studentă și lucra pentru a-și plăti studiile și a se întreține. Prima soluție la care s-a gândit a fost să nu mai treacă pe acasă, pe la Mangalia. I-a încredințat secretul doar celei mai bune prietene. A așteptat să nască, pentru ca mai apoi să dea copilul unei familii. „Pe 1 august 2007 am născut băiețelul. Atunci au aflat și părinții mei de copil. I-a anunțat prietena mea, prin telefon. Au fost șocați, dar și foarte supărați pe mine. Pentru a ieși din această situație, primul lucru la care m-am gândit a fost să dau copilul spre adopție“, ne povestește tânăra. Când simțea că nu mai găsește nicio portiță de ieșire, a aflat de asociația „Pro – Vita”. Cu ajutorul oamenilor pe care i-a cunoscut, Ana Maria a mers mai departe. Părintele Carabuz, dar și Simona Roșca, directorul adjunct al Pro Vita, i-au oferit sprijin moral și material. I-au promis că îi vor lua copilul pentru a-l îngriji. „Într-un final, înainte să ies din spital, m-am hotărât să țin copilul lângă mine. Am hotărât să îl păstrez, dar le-am cerut ajutorul. Ei au fost foarte încântați că am luat această decizie și chiar mi-au spus că asta au urmărit - să rămân lângă bebeluș. Mi-au închiriat un apartament și mă ajută să-mi cresc copilul“, povestește Ana-Maria. S-a împăcat cu părinții, dar ei nu o pot ajuta prea mult, pentru că au o situație materială precară. Singurul ei venit este alocația copilului de 200 de lei. Toate cheltuielile sunt plătite de asociație. Ana Maria își continuă facultatea și este foarte fericită alături de micuțul Mihăiță, care zilele trecute a împlinit șase luni. Tatăl lui nu l-a văzut niciodată. Muncește în străinătate, știe că are un copil, dar nu s-a gândit niciodată să îl viziteze. Asociația are nevoie de sprijin Părintele Carabuz este convins că în situația Anei-Maria se află și alte tinere. Sunt dispuși să le ajute, dar au nevoie la rândul lor de ajutor. În prezent, asociația Pro-Vita nu are nici măcar sediu și nici sprijin din partea autorităților. Simona Roșca și părintele Carabuz, fondatorii asociației, se bazează doar pe sprijinul familiilor și al oamenilor simpli. „O familie din Grădina și una din Constanța s-au oferit să ia în îngrijire câte un copil. Sunt tineri, au în jur de 30 de ani și mi-au spus că ar vrea să crească un copil. Eu i-am avertizat că nu vor primi bani pentru asta. Vrem să facem multe lucruri, dar avem nevoie de sprijin pentru a ne duce la sfârșit proiectele!“, a precizat preotul. Femeile care se află în impas pot apela la sprijinul „Pro-Vita“. Numerele de telefon la care membrii asociației pot fi contactați sunt: 0723.56.00.44 sau 0727.31.38.48.