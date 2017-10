Asociaţia „O NOUĂ ŞANSĂ” face primii paşi pentru deschiderea unui centru de primire a victimelor violenţei domestice

„Născută” în urma unei campanii de presă a ziarului „Cuget Liber”

Asociația „O NOUĂ ȘANSĂ” face primii pași pentru deschiderea unui centru de primire a victimelor violenței domestice

Asociația „O NOUĂ ȘANSĂ” s-a născut dintr-o mare necesitate a societății în care trăim. În mult prea multe familii din România, violența, fie ea fizică ori verbală, este la ea acasă. Sub formă de amenințări, de injurii, de șantaj, de bătăi care lasă urme fizice dar, mai mult, răni adânci în suflete și traumatizează de multe ori în mod iremediabil. Dacă adulții încep să învețe cum să lupte într-un fel sau altul împotriva violenței, copiii sunt adevăratele victime care vor rămâne cu traume pentru toată viața. Umbrele scandalurilor, ale bătăilor, ale umilinței, îi vor urmări întreaga existență, îi vor dezechilibra sufletește iar, în final, vor sfârși prin a răni la fel de mult, sau chiar mai mult decât au fost răniți în mod fizic cândva. Nu numai că prezentul lor stă sub semnul întrebării dacă societatea nu începe să lupte împotriva unui asemenea fenomen, ci și viitorul, siguranța lui, pentru că acei copii frustrați se vor răzbuna la rândul lor pe cei din jur și pe familiile pe care și le vor forma. Această boală se va perpetua și va fi o armă mortală pentru societatea în care trăim. Violența va ocupa un loc primordial, iar liniștea pe care o presupune un cămin va deveni tot acel coșmar ascuns, generație de generație, în mii de familii din România. Cum s-a născut Asociația „O NOUĂ ȘANSĂ”? Asociația „O NOUĂ ȘANSĂ” s-a născut în urma unei campanii de presă realizată și găzduită de ziarul „CUGET LIBER”. Efectul imediat al campaniei a constat în aceea că o femeie, la rândul ei victimă a violenței domestice, s-a oferit să pună la dispoziție o clădire în vederea primirii persoanelor care au nevoie de ajutor. Dar acest lucru nu avea cum să se întâmple peste noapte. Deși clădirea este nouă, liberă, această activitate nu poate avea loc clandestin. Trebuia să existe o formulă legală, iar activitatea care urma a se desfășura acolo să fie organizată așa cum o cer toate standardele. Am demarat procedurile de înființare a unei asociații, primul pilon pe care se poate clădi dezvoltarea unei activități pe profil umanitar și de ajutorare a victimelor violenței domestice. Ne-am lovit de dificultăți financiare încă de la demararea procedurilor de efectuare a documentației. Primii bani pentru înregistrarea asociației au fost donați de președintele Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, Mihai Daraban. Restul cheltuielilor, inerente, au fost supor-tate de cei trei membri fondatori ai asociației. Așa s-a născut Asociația O NOUĂ ȘANSĂ. Planuri În momentul de față, suntem în etapa efectuării unor parteneriate cu mai multe instituții ale statului sau entități non-guvernamentale și căutăm modalități de finanțare. Singura modalitate prin care putem realiza ceea ce ne-am propus este de a strânge fonduri sau de a capta finanțări, prin proiecte pe acest profil. Acest lucru încercăm să-l realizăm în viitorul apropiat. În prezent, am reușit să atragem în activitatea noastră persoane care lucrează în Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța, dar și Crucea Roșie Constanța. De asemenea, și alte persoane, mai mult sau mai puțin publice, și-au arătat dorința de a ajuta în mod voluntar la clădirea unui centru profesionist, primul și singurul din Constanța, care va putea găzdui persoanele abuzate. Dar până să ajungem la acest deziderat, trebuie să strângem fonduri pentru a reuși să dotăm, măcar cu strictul necesar, clădirea pe care acea femeie cu suflet mare a pus-o la dispoziție pentru o astfel de activitate. Trebuie să ne pregătim apoi pentru orice fel de situație. Pornind de la asigurarea unui loc de dormit, a hrănii zilnice, a hainelor, a consilierii din punct de vedere psihologic ori profesional, până la o pază strictă, asigurată de o firmă specializată. Constanța are nevoie de un centru de primire a victimelor violenței domestice! Este o certitudine că orașul Constanța are nevoie de un centru de primire a persoanelor abuzate în familii. Statisticile Poliției spun acest lucru, deși prea puține plângeri ajung la urechile oamenilor legii. De obicei, victimele nu reușesc să lupte îndeajuns cu lumea înconjurătoare, cu ele însele și pentru ele însele. Ori pentru a păstra o serie de aparențe, de ochii lumii, ori pentru că au unul sau mai mulți copii, și se gândesc că nu vor ca și copiii lor să trăiască fără unul dintre părinți, ori, pur și simplu, există dependența financiară, iar victima nu are un loc de muncă și consideră că nu se poate descurca de una singură. Nu există un mediu anume în care se petrec astfel de violențe. Ele au loc în familiile bogate, cu pregătire culturală de excepție aproape în aceeași măsură ca în cele sărace și fără o pregătire deosebită. Violență înseamnă un cuvânt urât, o jignire, o umilință adresată celuilalt, nu musai abuzul fizic. Violența psihică poate fi chiar mai periculoasă decât cea fizică, iar impactul asupra psihicului, mai ales al unui copil, poate fi devastator, marcant pe toată perioada vieții lui. Trebuie să învățăm că violența fizică și verbală sunt ca o boală, care se propagă mai repede decât o epidemie și omoară suflete, ceea ce poate avea mai de preț un om. De aceea merită să luptăm să salvăm cât mai multe suflete! Cei (cele) care vor să se implice într-o astfel de activitate sunt rugați (rugate) să ne contacteze la redacție, strada IC Brătianu nr. 5, sau la nr. de telefon 582110 sau 582100. Persoane de contact: Betty FRIPIS și Camelia MITRIC