De la 1 ianuarie

Asigurările RCA se scumpesc cu 25%

Abia se obișnuiseră conducătorii auto cu ritmul alert în care crește prețul carburanților, că o nouă veste proastă a fost lansată de curând pe piață. Și anume aceea conform căreia, de anul viitor, vor trebui să plătească cu până la 25% mai mult pentru asigurarea mașinilor. La „Omniasig”, spre exemplu, pentru autoturismele de până la 1.200 cmc, o poliță RCA va costa pentru persoanele fizice, începând de la 1 ianuarie, 276 de lei față de 240 de lei, cât era tariful fixat la începutul acestui an. Mai mult decât atât, persoanele juridice vor trebui să scoată din conturi nu mai puțin 582 de lei comparativ cu 336 de lei. Pentru autoturismele cu o capacitate cilindrică cuprinsă între 1.201 cmc și 1.400 cmc noul tarif practicat de „Omniasig” va fi cuprins între 300 lei și 600 de lei, față de doar 264 de lei și 348 de lei cât se plătea în urmă cu un an. Pentru autoturismele de peste 2.000 cmc, valoarea primei de asigurare va costa începând de la 624 de lei, comparativ cu 540 de lei. De asemenea, pentru a face totuși un mic favor șoferilor care își vor încheia asigurarea obligatorie auto, compania acordă un discount de 5% la plata anticipată și integrală a primei pentru un an de asigurare. Majorate vor fi și tarifele practicate de către „Asirom”, cu precizarea că vor fi mai mici decât cele de la „Omniasig”. În plus de asta, tarifele vor fi diferențiate de sexul persoanei care vor încheia polița, avantajate din acest punct de vedere fiind femeile. Astfel, pentru o poliță RCA pentru un autoturism cu până la 1.200 cmc, un constănțean va trebui achite între 234 de lei și 258 de lei, cu aproape 20% mai mult decât în urmă cu un an, când tarifele erau cuprinse între 198 de lei și 216 de lei. Pentru un autoturism cu o capacitate cilindrică cuprinsă între 1.201 cmc și 1.400 cmc costurile pentru achiziționarea unei asigurări se cifrează între 252 de lei și 276 de lei, față de 216 lei și 234 de lei, cât se plătea la 1 ianuarie 2007. În cazul mașinilor cu peste 2.000 cmc, tarifarea va începe de la 600 de lei, spre deosebire de doar 504 lei cât s-ar fi plătit în urmă cu un an. Există însă și companii care au să reducă tarifele, una dintre acestea fiind „Ardaf” care a decis să scadă costurile cu până aproape de 25% față de cele de anul trecut. Astfel, dacă în urmă cu aproximativ un an trebuia să plătească pentru un autoturism cu o capacitate cilindrică sub 1.200 de cmc o sumă de 225 de lei, începând de la 1 ianuarie 2008 valoarea va fi redusă până la 168 de lei. La fel și în cazul mașinilor cuprinse între 1.201 și 1.400 cmc, unde reducerea va fi de la 234 de lei la 192 de lei, sau în cazul celor cuprinse între 1.401 și 1.600 cmc, unde reducerea va fi de la 282 de lei la 216 lei.