Şase ani de la atentatele din 11 septembrie

Șase ani de la atentatele din 11 septembrie

Ştire online publicată Miercuri, 12 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

19 membri ai grupării Al-Qaida au folosit patru avioane de pasageri. Două dintre acestea au lovit cele două turnuri ale World Trade Center din New York. Un al treilea a intrat în clădirea Pentagonului, simbol al superputerii militare americane. Al patrulea aparat, care - se pare - urma să se îndrepte spre Capitoliu, s-a prăbușit în statul Pennsylvania, după o confruntare între câțiva pasageri și teroriști. Ziua de 11 septembrie 2001 a contrazis în mod tragic teoria sfârșitului istoriei: departe de a se sfârși, istoria s-a relansat pe noi coordonate. Trei mii de persoane suspectate de legături cu Al-Qaida au fost capturate de coaliția internațională împotriva terorismului, în întreaga lume, după tragedia de la 11 septembrie 2001. Alte câteva sute de teroriști au murit în luptă. Dar dintre cei responsabili în mod nemijlocit de atentatele care au însângerat America, doar câțiva au fost condamnați. Francezul de origine marocană Zacarias Moussaoui este singura persoană condamnată de un tribunal american pentru atacurile de la 11 septembrie 2001, chiar dacă Bin Laden declara într-o înregistrare video că marocanul nu a avut legătură cu atentatele. Considerat un timp cel de-al douăzecilea pirat al aerului, inculpatul a primit închisoare pe viață și nu pedeapsa capitală, pentru că trei jurați au considerat că el a avut cunoștințe limitate despre atentat. Un alt proces al atentatelor de la 11 septembrie a avut loc în Germania. Un student marocan, Mounir El Motassadeq, a fost condamnat la 15 ani de închisoare sub acuzația de complicitate la organizarea atentatelor din SUA. Colegul său, marocanul Abdelghani Mzoudi, acuzat și el de complicitate, a fost achitat și ulterior deportat, pe motiv că reprezenta o amenințare pentru statul german.