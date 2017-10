Mărturisiri șocante

Asasinii lui Hari Băcanu au povestit, cu lux de amănunte, cum au pus la cale moartea taximetristului

Magistrații de la Tribunalul Constanța au emis, ieri, mandate de arestare preventivă pe numele celor trei tineri care l-au împușcat pe taximetristul Hari Băcanu, iar apoi l-au incendiat și abandonat pe un câmp din apropierea localității Deleni. Adam Paul Mecu, de 25 de ani, Dumitru Cănănău, de 34 de ani și Cosmin Cristian Grigoraș, de 25 de ani, au relatat în timpul audierilor desfășurate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța cum au premeditat crima. Între ei există relații de rudenie, Mecu fiind fratele concubinei lui Cănănău, iar Grigoraș, fiul surorii lui Cănănău. Bărbații au povestit că, la data de 23 ianuarie, s-au întâlnit la domiciliul lui Grigoraș și au pus la cale asasinarea unui taximetrist, ales la întâmplare, căruia urmau să-i ia toate bunurile avute asupra sa, precum și mașina cu care-și făcea meseria. După ce au plănuit cum să acționeze, tinerii au trecut la fapte. Au luat la ei un bidon de cinci litri, umplut pe jumătate cu benzină, de la o stație PECO din zona Far, după care s-au deplasat în centrul orașului Constanța, în zona magazinului Tomis. Pe drum, au cumpărat și o brichetă de la un magazin. Ucis cu sânge rece pentru 150 de lei, o brățară din argint și două telefoane Inițial nu au observat nicio mașină care să le atragă atenția. Tocmai când se pregăteau să plece, au văzut taxiul marca Volkswagen Golf. Au discutat cu șoferul, căruia i-au cerut o cursă exterioară, spre Independența, iar el a fost de acord, în schimbul sumei de 110 lei. Pe drum, sub pretextul că unul dintre ei trebuie să-și satisfacă nevoile fiziologice, i-au cerut taximetristului să oprească. După ce l-au bătut și împușcat cu un pistol cu aer comprimat marca Walter, de calibru 4,5 milimetri, i-au dat foc și l-au abandonat pe câmp, nu înainte de a-i lua brățara de argint pe care o avea la mână. În urma acestei crime, cei trei s-au ales cu 150 de lei, bani pe care șoferul îi avea în parasolarul autoturismului, două telefoane mobile și mașina, o parte din piesele acesteia fiind valorificate cu ajutorul anunțurilor date pe Internet. Dumitru Cănănău a declarat anchetatorilor că, după ce a oprit mașina, l-a strangulat pe taximetrist cu un șiret, în timp ce Grigoraș îl buzunărea. Pentru că bărbatul a opus rezistență, Grigoraș l-a lovit în zona capului, iar Mecu, la rândul lui, l-a lovit cu pistolul, iar pentru că se tot zbătea, l-a împușcat, trăgând patru-cinci focuri de armă. Ulterior, l-au târât pe câmp, l-au stropit cu benzină și i-au dat foc. Și ceilalți doi autori au recunoscut comiterea faptelor, așa cum au fost relatate de Cănănău. În plus, Mecu a precizat că avea pistolul din Italia, unde a lucrat o perioadă și că nu l-a declarat la venirea în țară, pentru că a călătorit cu trenul. Cei trei riscă detenție pe viață.