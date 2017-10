Aruncaţi în stradă, la 73 de ani

Aruncați în stradă, la 73 de ani

Ca o ironie a sorții, după ce au locuit 30 de ani într-un imobil naționalizat din strada General Manu nr. 50, Constanța, soții Crăciun au rămas fără un acoperiș deasupra capului. Ei au fost evacuați de proprietar în ziua de 14 mai a.c. și nu au puterea să înțeleagă de ce primăria, sesizată încă din 2004 de problema lor, nu le-a oferit nici un sprijin. „Primarul ne-a întors spatele” „Știam că trebuie să eliberăm spațiul, dar fiind într-o situație foarte grea, ne-am plâns domnului primar Radu Mazăre, ani de-a rândul, atât personal, cât și în nenumărate cereri scrise și înregistrate la primărie. Primarul ne spunea mereu că nu are locuințe, dar chiar lângă noi sunt case care stau închise, tot naționalizate. Am confirmări poștale că am cerut de multe ori să mi se prelungească contractul pentru chirie, pentru că imobilul a fost preluat de la RAEDPP cu chiriași cu tot, iar proprietarul avea obligația să ne facă contract, dar a refuzat mereu. Domnul primar vrea să fie iar ales și să mintă oamenii cum i-a mințit și până acum. De când a început campania electorală, el promite în draci case pentru tineri. Să înțeleg că bătrânii trebuie rași cu totul din societate? Dacă s-ar fi aflat în situația noastră părinții primarului, tot așa s-ar fi dus executorul să-i azvârle în stradă, cu lucrurile agonisite o viață? Am intrat în Europa, dar eu sunt îngrozit de țara în care trăim. Nu vă mai spun ce balamuc a fost în ziua de 14 mai, când ne-au evacuat. M-am simțit al nimănui într-un oraș în care am muncit cinstit. Se tot vorbește despre protecția socială a celor neputincioși, dar la o adică sunt doar minciuni”. „Suntem ai nimănui!“ Soții Crăciun au vârsta de 73, respectiv 71 de ani, iar pensiile din care trebuie să acopere toate cheltuielile cumulează, în total 900 lei. Nu au copii sau vreo altă rudă care să le poată oferi un adăpost. Depășiți de situație și conșțienți că pe cont propriu nu pot ieși din impas, ei speră să fie ajutați, fie și în ultimul ceas. “Câte zile vom trăi n-o să putem înțelege cum este posibilă atâta lipsă de omenie din partea celor din primărie, care se bat cu pumnu-n piept, mai ales în campaniile electorale, că fac atâtea pentru oameni!”. Ultimele economii, cheltuite prin tribunale În vreme ce soția sa își plângea neputința în plină stradă, printre lucrurile agonisite într-o viață, George Crăciun se afla la tribunal, într-un proces pentru “despăgubiri la bunurile făcute în 30 de ani: am pus încălzire centrală, am schimbat instalația electrică, am făcut baie, grilaje, am toată lista de lucrări întocmită de un expert. Și după toate aceste eforturi m-am trezit în stradă, fără nici un ban pentru aceste cheltuieli. Nu vă mai spun că anul trecut au încercat să ne dea din nou afară, au venit cu șapte bruneți, doi polițiști de la rutieră și executorul și, în lipsa noastră, ne-au aruncat lucrurile în stradă, multe din ele fiind distruse. Este lungă și tare tristă povestea noastră, dar se vede că autorităților nu le pasă de bătrâni!” – ne-a mai spus bătrânul, copleșit de neputință. Soții Crăciun știu prea bine ce înseamnă politica românească, cum se fabrică discursurile electorale și cum sună promisiunile candidaților. Dacă actualul primar, aspirant la un nou mandat de edil șef al Constanței, “nu a catadicsit” să-i ajute, ei speră ca măcar unul dintre ceilalți candidați „să le adune bătrânețile din stradă”, mizând pe ideea că dacă vor dori, cu adevărat, să-i ajute, chiar o pot face, fie și de dragul imaginii.