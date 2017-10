Aruncaţi în stradă cu doi copii minori

Aruncați în stradă cu doi copii minori

O familie de romi din Constanța a fost evacuată din locuința în care a stat mai bine de trei ani. Oamenii nu au unde să se ducă, cine să le ofere un acoperiș deasupra capului. Cel mai îngrijorător este faptul că doi minori care merg la școală riscă să nu-și mai poată continua studiile. Comisia de Fond Locativ din cadrul Primăriei Municipiul Constanța, actualul RAEDPP, a analizat cazul familiei Regep timp de patru ani, însă n-a găsit nicio soluție. Șapte persoane locuiesc abuziv, de mai bine de trei ani, într-o locuință cu patru camere, de pe strada George Enescu nr. 44. Au încercat să intre în legalitate, solicitând Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public și Privat Constanța (RAEDPP) un spațiu de locuit din fondul locativ de stat în regim de închiriere. Dosarul depus de familie a primit 69 de puncte. Lacrimi de disperare În casa de pe strada George Enescu locuiește Iusuf Regen, împreună cu soția, cei doi copii - o fată în clasa a V-a și un băiețel de șase anișori, elev în clasa I, amândoi la Școala nr. 5. Sub ace-lași acoperiș locuiesc și bunica micuților și alți trei frați ai tatălui. „Înainte am locuit într-o casă naționalizată, timp de 16 ani, însă am fost dați afară, fiind retrocedată. Acum locuim abuziv în casa de pe strada George Enescu, la numărul 44", ne spune capul familiei. Pentru că au dorit să intre în legalitate, au făcut toate demersurile necesare. De opt ani așteaptă și... nimic. „Ne dorim o locuință, căci de plătit vom plăti, la fel cum am făcut și aici cu utilitățile”, ne explică tatăl. Bărbatul muncește în afara țării și susține că poate plăti chiria. De altfel, în casa în care locu-iește abuziv am găsit curățenie, apă, lumină, copii foarte îngrijiți, doar ușor speriați pentru că nu înțeleg agitația din jurul lor. Nu au priceput de ce nu au avut voie să-și desfacă ghiozdănelul când s-au întors de la școală și nici nu și-au putut explica lacrimile din ochii mamei și nici disperarea tatălui. Ieri dimineața, familia a primit ordin de evacuare, hotărâre definitivă și irevocabilă. „Vă somăm ca în termen de 1(una) zile de la primirea sau afișarea prezentei somații la domiciliul dumneavoastră să vă conformați întocmai dispozițiilor menționate în titlul executoriu”, se arată în somația pe care a primit-o familia ieri de dimineață. În plus, ei mai au de plătit și cheltuielile de judecată și de executare, în total, 2.027 lei. De astăzi, vor dormi în stradă Astăzi, la ora 08,30, familia trebuie să predea cheia execu-torului judecătoresc Adrian Stoica. „Altă soluție în afară de a-i da cheia nu am. O să ne împrăștiem pe unde putem, pe la rude. O să fie greu pentru copii, însă trebuie să facem tot posibilul ca ei să continue școala. Măcar copiii să-i țin undeva, că noi vom dormi în stradă”, se plânge Erdinci Regep, mama copiilor. Bunica celor doi copilași este neputincioasă în fața problemei și crede că, dacă utilitățile au fost plătite la timp, ar trebui să se țină cont de asta și să primească o locuință socială. Nu știu cine va veni în locul lor, dacă va veni cineva, doar faptul că, de câteva zile, angajații RAEDPP fac reparații la clădire. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța ar putea ajuta familia Regen dacă le-ar încredința copilașii. „Dacă doresc să lase copiii la noi le putem oferi găzduire într-un centru de plasament până își rezolvă problemele”, le-a sugerat Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al direcției. Părinții copiilor au refuzat categoric să se despartă de cei mici. Adrian Stoica, executorul judecătoresc, ne-a explicat că instanța a dispus evacuarea lor întrucât nu au titlu locativ. Cu toate că nu este revendicată clădirea, astăzi, familia Regen este obligată să predea cheia, mai ales că au fost păsuiți încă din luna aprilie. Potrivit executorului judecătoresc, locuința nu este revendicată. „Există posibilitatea de a rămâne în locuință, însă nu acum. Mai întâi trebuie să evacueze casa, să predea cheile și, după aceea, să meargă în audiență la RAEDPP și să se zbată. În ceea ce mă privește, eu o să-i ajut cu actele mâine (n.r. astăzi), dacă vor fi cooperanți”, a mai adăugat Stoica. Acum, singurele lucruri care-i mai fac să zâmbească pe părinți sunt cele patru diplome înrămate, puse la loc de cinste, aduse de fata lor, Ghiula. Doar trei locuințe sociale în regim de închiriere pentru cei care nu au un acoperiș deasupra capului au acordat autoritățile locale constănțene de la începutul acestui an. Lista de așteptare este lungă, 5.000 de cereri fiind în evidența RAEDPP Constanța.