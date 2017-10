Artificii, muzică şi dans sportiv pentru campioni

Gala Sportului Constănțean 2008

Artificii, muzică și dans sportiv pentru campioni

Gala Sportului Constănțean, eveniment organizat de Direcția pentru Sport a Județului Constanța și CJC, s-a desfășurat, aseară, la Teatrul Fantasio. După un an nu foarte bogat în performanțe, eroii arenelor și tehnicienii care i-au pregătit au urcat pe scenă, pentru a-și ridica premiile și pentru a fi prezentați orașului. Tuturor, felicitări și sărbători fericite! ARTE MARȚIALE Laura Popescu - loc II kata / echipe CM juniori, loc V CE seniori; Adelina Chiriac - loc I kumite / echipe CM cadeți, loc II kumite / shobu CM cadeți; Felix Știr - loc II kumite / shobu CM cadeți; (toți de la CS Karate Dinamic Constanța - antrenor, Mihaela Borcănea); Diana Vasile - loc I kata / individual CM cadeți; Ioana Leșcaru - loc I kumite / individual CM cadeți; Alexandru Dumitru - loc II kumite / echipe CM cadeți; loc III kumite / individual CM cadeți; (toți de la CS Sawaki - antrenor, Dorin Viziteu); Dana Pânzaru - loc II kumite / echipe CM juniori; loc III kumite / individual CM juniori; loc II kumite / echipe CE seniori; loc II kumite / individual, loc V kata / echipe CE seniori (de la CS Karate Dinamic Constanța - antrenor, M. Borcănea) ATLETISM Ana Maria Greceanu - loc II la 10 km marș-echipe și loc IV 10 km marș Cupa Mondială juniori I; loc V 10 km marș - CM juniori; loc I 10 km marș CB juniori; (de la CS Farul / LPS „Nicolae Rotaru” CSS Constanța - antrenor, Stana Mihăilescu); Adriana Turnea - loc II la 10 km marș-echipe Cupa Mondială juniori I; loc I 5 km marș CB cadeți; (de la CS Farul / LPS „Nicolae Rotaru” CSS Constanța - antrenor, S. Mihăilescu); Andreea Ogrăzeanu - loc VI 100 m CM juniori; loc IV 60 m CB seniori; loc I 100 m CB juniori; loc I ștafetă 4X100 CB juniori; loc II 200 m CB juniori; (de la CS Farul Constanța / CS Alexandria - antrenor, Cristina Manea); Cristina Toma - locul V triplusalt CM juniori; locul I triplusalt CB juniori; (de la CS Farul / CSS 1 Constanța - antrenor, Lenuța Dragomir); BOX Ionuț Gheorghe - participare la JO Beijing 2008; (de la CS Farul Constanța - antrenor, Ilie Dascălu); Ionuț Bodilcu - loc V categ. 81 kg - CM tineret; (de la CS Farul Constanța - antrenor, Marcelică Tudoriu); CANOTAJ Cristina Ilie - loc I 4 vâsle CM tineret; loc III 4 vâsle CE seniori; loc I 4 vâsle CM Universitare; (de la CS Știința Constanța - antrenor, Georgeta Grijuc); Diana Bursuc - loc I 4 vâsle CM tineret; loc I 4 vâsle CM Universitare; (de la CS Farul Constanța - antrenor, Dumitru Răducanu); Marcela Holbură - loc II 8+ CM juniori; (de la CS Știința Constanța - antrenor, G. Grijuc); Florin Răzvanță - loc II 4 CM juniori; (de la LPS „Nicolae Rotaru” CSS Constanța - antrenor, Valentin Sarchizian); CULTURISM - FITNESS Costin Bucura - loc V fitness CM seniori; (de la CS Farul Constanța - antrenor, Cristian Mihăilescu); Vasile Șerban - loc III la + 50 ani CE Master; (de la CS Vulturul de Mare - antrenor, Șerban Liușnea); GIMNASTICĂ AEROBICĂ Echipa de seniori: Mircea Brânzea, Cristina Antonescu, Valentin Mavrodineanu, Cristina Nedelcu, Petru Porime Tolan, Ferdinand Răileanu, Mircea Zamfir - loc I echipe CM seniori; (de la CS Farul Constanța - antrenor, Marcela Fumea); Echipa de juniori: Corina Constantin - loc I - grup; loc I - trio - Concurs Mondial juniori I; loc II individual; loc II trio CB juniori); Loredana Eremia - loc I - grup; loc II - trio - Concurs Mondial juniori I; loc II - trio - CB juniori; Andreea Dincă - loc I - grup - Concurs Mondial juniori I; loc II - trio - CB juniori; (de la CSS 1 Constanța / CS Farul - antrenor, Cristiana Spânu); KAIAC-CANOE Alina Platon Chirilă - loc III K2X1000 m; loc III K4X1000 m; loc V K2X500m CE seniori; Elena Rențea - loc II K4X500 m; loc 5 K2X1000 m CE juniori; Anișoara Cătrună - loc V - K2X500 m CE juniori; (toate de la CS Farul Constanța - antrenori, Maria și Ștefan Aftenie); KARATE TRADIȚIONAL Alexandru Marius Păun - loc I kumite / echipe; loc II fuku go; loc III kumite / individual CE cadeți; Florin Dumitrescu - loc I fuku go; loc II kata / individual CE cadeți; (ambii de la CS Karate Tradițional Constanța - antrenor, Nicolae Dumitrescu); MODELISM Romeo Andrei - loc II clasa C3, loc III clasa C1, loc III clasa C3, loc III clasa C4, CM seniori; Cornel Costiniuc - două locuri I clasa C4, CM seniori; Costinel Bîlcă - loc I clasa C4 CM seniori; (toți de la CS Farul Constanța; antrenor - Petrică Vasile); NATAȚIE Răzvan Florea - loc VII JO Beijing 2008; loc III 200 m spate CE seniori; (de la CS Farul Constanța - antrenor, Georgeta Handrea); RUGBY Cătălin Graur, Ionel Badiu, Ionuț Puișoru, Marian Pîrvu, Adrian Apostol, Andrei Casmînin - loc I CE tineret U19; (de la CS Cleopatra Mamaia - antrenori, Cristian Brănescu și Marian Nache); Ionuț Florea - loc I CE tineret U21; (de la RCJ Farul Constanța - antrenor, Virgil Năstase); Florin Enache - loc I CE tineret U21; (de la CS Cleopatra Mamaia - antrenori, C. Brănescu și M. Nache); Gabriel Bucevschi (de la CS Cleopatra Mamaia), Valentin Mototolea, Filip Lazăr (de la LPS „Nicolae Rotaru” CSS Constanța - antrenor, Dumitru Bucur) - loc I CE tineret U19; ȘAH Daniel Panainte - locul VI dezlegări CE juniori; (de la Palatul Copiilor Constanța - antrenor, Claudiu Iordache); TENIS Simona Halep - loc I juniori Roland Garos 2008; (de la CS Mamaia Idu / LPS „Nicolae Rotaru” CSS Constanța - antrenor, Liviu Panait); TENIS DE MASĂ Elisabeta Samara, Iulia Necula - loc III - echipe - CE seniori, participare la JO Beijing 2008; (de la CS Farul / LPS „Nicolae Rotaru” CSS Constanța - antrenori, Liliana Sebe și Viorel Filimon); Andrei Filimon - loc V - la dublu - CE seniori; (de la CS Farul Constanța - antrenori, L. Sebe și V. Filimon); Ioana Ghemeș - loc III - echipe - CE seniori; loc II - dublu; loc III - dublu mixt; loc III - echipe - CB tineret; (de la CS Farul / LPS „Nicolae Rotaru” Constanța - antrenori, L. Sebe și V. Filimon). Premii speciale Cele mai bune echipe CVM Constanța - locul I DA1de volei masculin 2007 / 2008; locul I Cupa României 2007 / 2008; sferturi de finală în Top Teams Cup 2007 / 2008; HCM Constanța - locul II Liga Națională de handbal masculin 2007 / 2008; locul II Cupa României 2007 / 2008; participare în grupele Champions League 2007 / 2008; RCJ Farul Constanța - locul III Divizia Națională de rugby în XV 2007 / 2008; locul III Cupa României Rugby în 7 2007 / 2008; Cea mai bună echipă de juniori FC Farul Constanța - locul I juniori A - Campionat Național 2007 / 2008; (antrenor, Gheorghe Butoiu); Cel mai bun jucător de handbal Laurențiu Toma, Ionuț Stănescu - HCM Constanța; Cea mai bună jucătoare de handbal Mihaela Pârâianu - CS Tomis Constanța; Cel mai bun jucător de volei Erkan Togan - CVM Tomis Constanța; Cea mai bună jucătoare de volei Adriana Vîlcu - CS Volei 2004 Constanța; Cel mai bun jucător de rugby Daniel Carpo - RCJ Farul Constanța; Cel mai bun jucător de fotbal Gerlem Willian de Jesus Almeida - FC Farul Constanța; Cel mai bun jucător de oină Mihai Georgescu - CS Frontiera Tomis Constanța. Premiile fair-play și toleranță în sport Cristina Hîrîci - tenis de masă - CS Farul / LPS „Nicolae Rotaru” CSS Constanța (calificată la JO Beijing 2008, a avut probleme medicale și a cedat locul colegei Iulia Necula); George Buricea - handbal - HCM Constanța (proaspăt reîntors, la începutul sezonului competițional 2008 / 2009, în lotul Constanței, de la Steaua București, a reușit să-și vadă copilul abia după nouă zile de la naștere; în acest interval de timp, a câștigat cu HCM la Braga, în cupele europene, după care a plecat cu naționala României în Muntenegru, pentru meciul din preliminariile CE); Bidzina Samkharadze, Iuri Natriashvili, George Khositashvili, Lasha Tavartkiladze, Uchava Kakhaber - RCJ Farul (cei cinci rugbiști georgieni au reușit să fugă din zona de restricție, pe perioada conflictului armat, pentru a se prezenta la antrenamentele echipei constănțene). Cele mai bune asociații sportive școlare AS Școlară „Albatros” Școala nr. 3 Mangalia - loc I Cupa CJC 2007 / 2008; AS Școlară „Azur” Școala nr. 7 Constanța - loc II Cupa CJC 2007 / 2008; AS Școlară Școala nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța - loc III Cupa CJC 2007 / 2008; AS Școlară Colegiul Energetic Constanța - locul I Cupa Academicus 2007 / 2008; AS Școlară Colegiul Comercial „Carol I” Constanța - locul II Cupa Academicus 2007 / 2008; AS Școlară Liceul Teoretic „Ion Cotovu” Hârșova - locul III Cupa Academicus 2007 / 2008. Cele mai bune cluburi de seniori CS Farul Constanța - director general, Ilie Floroiu; CS Știința Constanța - președinte, George Stănculescu; CS Karate Dinamic Constanța - președinte, Gabriel Popescu. Cele mai bune cluburi de juniori CS Cleopatra Mamaia - președinte, Vasile Chirondojan; LPS „Nicolae Rotaru” CSS Constanța - director, Andrei Szemerjai; CSS 1 Constanța - director, Cristiana Costara. Mențiuni speciale CS Frontiera Tomis - președinte, Cornel Roșu; CS Tae Keon Hârșova - președinte, Mircică Zainea; CS Sawaki Medgidia - președinte, Dorin Gelu Viziteu; Asociația Națională a Scafandrilor Profesioniști și Salvamarilor din România - președinte, Gheorghe Oancea; Direcția pentru Sport a Județului Constanța - director executiv, Elena Frîncu. Premiul Special al Asociației Jurnaliștilor de Sport din Constanța Larisa Calistru (Radio Constanța).