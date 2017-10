Conform unui raport americano-rus

Arsenalul chimic sirian este în mare parte inutilizabil

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Arsenalul chimic sirian este în mare parte inutilizabil sub forma în care se află și ar putea fi, pe cale de consecință, distrus mai rapid decât se estima, se arată într-un raport confidențial americano-rus. Acest raport, pre-zentat Casei Albe de experți în domeniul armamentului, estimează că arsenalul sirian ar putea să fie neutralizat în termen de nouă luni și că acesta prezintă mai puține riscuri să fie ascuns sau furat de grupări teroriste, din cauza formei în care este stocat, scrie The Washington Post. Potrivit acestor experți, Siria ar deține peste 1.000 tone de arme chimice, între care 300 tone de gaz muștar. Restul arsenalului ar fi alcătuit din elemente chimice lichide, stocate sub formă binară, adică sub forma a două produse chimice, cunoscute sub numele de precursori, care sunt amestecate chiar înainte să fie utilizate, scrie ziarul. Această infor-mație confirmă datele avansate de către servi-ciile de informații franceze la înce-putul lui septem-brie. Cu scopul de a îndepărta a-menințarea unor atacuri ameri-cane, Siria a ade-rat la Organizația Convenției pri-vind Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), iar pre-ședintele sirian Bashar al-Assad nu a încetat să-și repete angaja-mentul de a-și distruge armele chimice și de a nu ridica obsta-cole în calea acestui proces.După mai multe săptămâni de negocieri intense, Rusia și Statele Unite au ajuns, joi seară, la ONU, la un acord asupra unui text care stabilește cadrul distrugerii arsenalului chimic al regimului lui Bashar al-Assad. Această rezoluție ar putea să fie adoptată încă de vineri seara.