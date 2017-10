Arme livrate de CIA în Iordania pentru rebelii sirieni au fost vândute pe piaţa neagră

Arme livrate de CIA în Iordania pentru rebelii sirieni au fost vândute pe piața neagră

Marţi, 28 Iunie 2016.

Arme livrate în Iordania pentru rebelii sirieni de către Agenția Centrală de Informații (CIA) și Arabia Saudită au fost furate de agenți ai serviciilor de informații iordaniene și vândute traficanților de arme pe piața neagră, scrie New York Times, citând oficiali americani și iordanieni, relatează Reuters.Unele dintre armele furate au fost folosite într-un atac armat, în noiembrie, în care au fost uciși doi americani și alte trei persoane la un centru de antrenament al poliției la Amman, potrivit unei anchete comune realizate de The New York Times și Al Jazeera.Un ofițer iordanian a împușcat mortal doi agenți de securitate americani, un sud-african și doi iordanieni la centrul de antrenament al poliției finanțat de SUA în apropiere de Amman înainte de a fi ucis într-un schimb de focuri, au anunțat în noiembrie autoritățile iordaniene.Centrul de pregătire a fost înființat la periferia capitalei Amman după invazia SUA din Irak în 2003, pentru a ajuta la refacerea forțelor de securitate după război și pentru a antrena ofițeri de poliției ai Autorității Naționale Palestiniene.Armele folosite în atacul armat au sosit inițial în Iordania pentru programul de pregătire al rebelilor sirieni, precizează sursa citată, citând oficiali americani și iordanieni.Furtul de arme s-a încheiat în urmă cu câteva luni după plângeri din partea guvernelor american și saudit, iar armele au ajuns pe piața neagră, scrie The New York Times.Ofițerii iordanieni, care au fost implicați în vânzarea pe piața neagră a acestor arme, au folosit banii obținuți pentru a cumpăra telefoane iPhone, SUV-uri și alte obiecte de lux, potrivit ziarului, care citează oficiali iordanieni.