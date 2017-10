Armata americană a transferat controlul asupra închisorii Bagram către forţele afgane

Armata americană a transferat controlul asupra închisorii Bagram către forțele afgane

Ştire online publicată Marţi, 26 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Armata americană a anunțat că a transferat, ieri, în totalitate controversata închisoare de la Bagram sub controlul autorităților afgane, după o lungă perioadă de amânări, relatează AFP.Supranumit „Guantanamo afgan”, centrul de detenție Bagram a fost obiectul unor discuții tensionate între Kabul și Washington, SUA temându-se ca mai mulți deținuți talibani să nu fie eliberați odată ce închisoarea trece sub control afgan.Transferul, „în prezent complet”, conform unui comunicat al armatei americane, reprezintă „o parte importantă din procesul global de tranziție a securității cu destinația forțele afgane”, a declarat generalul american Joseph Dunford, comandant al forțelor americane și ale NATO în Afganistan. Ceremonia de predare, care a avut loc luni dimineață, la Bagram, „pune în lumină un Afganistan tot mai încrezător, capabil și suveran”, a adăugat el.Prevăzut inițial pentru 9 martie, transferul complet al închisorii Bagram a fost amânat în ultimul minut după declarații ale lui Hamid Karzai, conform cărora există „nevinovați” printre deținuții sub control american și că aceștia vor fi eliberați odată trecuți sub control afgan.