Şapte familii, evacuate dintr-o casă naţionalizată retrocedată de pe strada Dimitrie Cantemir nr. 4

Șapte familii, evacuate dintr-o casă naționalizată retrocedată de pe strada Dimitrie Cantemir nr. 4

Drama chiriașilor din casele naționalizate continuă la Constanța. Șapte familii care locuiesc într-o casă naționalizată pe strada Dimitrie Cantemir din zona peninsulară trebuie să-și găsească o nouă locuință, pentru că imobilul a fost retrocedat moștenitorilor fostului proprietar. Familiile contestă punerea în posesie a clădirii, motiv pentru care au dat în judecată proprietarul și Primăria Constanța. Șapte familii din Constanța urmează să rămână pe drumuri după ce un imobil din zona peninsulară, de pe strada Dimitrie Cantemir nr. 4, a fost restituit în natură. „Suntem șapte familii care locuim într-un imobil naționalizat, unii s-au născut aici. Din senin ne-am trezit cu proprietar și riscăm să fim dați afară”, se plânge Silvia Daniela Chirilescu, de la etajul II. Femeia ne-a povestit că, de când s-a mutat, în 1994, a început demersurile pentru a cumpăra locuința de la Primăria Constanța, fără niciun rezultat. A acceptat statutul de chiriaș, plătind lunar o sumă modică, până în anul 2007, când a primit o notificare de la Regia Autonomă de Exploatare a Domeniului Public și Privat Constanța (RAEDPP), prin care era anunțată că trebuie să înceteze plata chiriei către regie, întrucât imobilul are proprietar. „Deși aveam contractele până în 2009, ele au fost sistate”, ne-a spus Silvia Daniela Chirilescu. Proprietarul a vândut ulterior casa pentru suma de 40.000 euro, noul proprietar fiind Marius-Adrian Badea. Este nimeni altul decât procuristul moștenitorilor imobilului de pe Dimitrie Cantemir. Cu sabia evacuării deasupra capului, foștii chiriași încearcă să tragă cât mai mult de timp, acționând în instanță atât Primăria Constanța, cât și moștenitorul care și-a câștigat proprietatea. 5.700 de persoane așteaptă o locuință de la RAEDPP Protocolul de predare primire pentru restituirea în natură a imobilului situat pe strada Dimitrie Cantemir nr. 4 a fost încheiat între RAEDPP Constanța și Rodica Popa în iunie 2007. Inițial, noul proprietar a trimis printr-un reprezentant un model de contract de închiriere, care însă n-a fost semnat niciodată. Practic, din august 2007, cele șapte familii nu mai achită niciun bănuț pentru chirie. Întrebată ce va face dacă va fi nevoită să elibereze imobilul, Maria Aldea, care locuiește, momentan la primul etaj, ne-a spus: „Până să mă mut aici am stat tot cu chirie. Am mai renovat o casă și ne-a dat afară. Eu de aici nu plec orice ar fi. Vrem să vină proprietarul și să stea de vorbă cu noi, nu să trimită oameni”. Este casnică și mai are un an până la pensie și oricum ar face îi este imposibil să-și cumpere o locuință. Chiriașii cred că ar trebui să li se asigure o locuință socială în cazul în care vor fi evacuați. Mădălina Moțățăianu, directorul direcției Administrare Imobile din cadrul RAEDPP, ne-a spus că, în Constanța, nu mai sunt locuințe sociale și că pe listă sunt înscrise peste 5.700 de persoane. Am încercat să aflăm de ce chiriașilor nu li s-a permis să-și cumpere locuințele până să apară un proprietar, însă Mădălina Moțățăianu ne-a sfătuit să luăm legătura cu primăria. „RAEDPP are doar calitatea de administrator al locuințelor, nu stabilește cine cui vinde”, a completat directorul Direcției Administrare Imobile.