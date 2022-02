Aproape 3.000 de angajaţi, concediaţi pentru că nu s-au vaccinat

Este prima concediere în masă motivată de această măsură ce va avea loc la New York, iar cei vizaţi sunt lucrători publici cărora le-a fost deja oferită o perioadă de prelungire pentru a se imuniza şi care nu au prezentat până la această dată dovada vaccinării împotriva COVID-19, scrie Agerpres.Acest număr reprezintă totuşi mai puţin de 1% din total angajaţilor din domeniul public, având în vedere că în administraţia locală sunt angajate circa 370.000 de persoane, dintre care aproximativ 95% au primit cel puţin o doză de vaccin, potrivit cifrelor publicate de cotidianul The New York Times.Primăria oraşului american a cerut angajaţilor să se vaccineze cu cel puţin prima doză a unui ser anti-COVID-19 pentru a-şi păstra locurile de muncă şi a impus efectuarea ambele doze pentru toţi angajaţii noi.Vineri, pe lângă prima tranşă de concedieri, reprezintă şi data limită pentru ca aproape o mie de angajaţi să demonstreze că s-au vaccinat şi cu a doua doză a unui ser anti-COVID-19.În total, aproape 13.000 de lucrători municipali au cerut o perioadă de prelungire, invocând motive medicale sau religioase.