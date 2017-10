Apple va prezenta luni noile versiuni ale sistemelor de operare iOS şi OSX

Apple va prezenta luni noile versiuni ale sistemelor de operare iOS și OSX

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Apple va prezenta luni noile versiuni ale sistemelor de operare iOS și OSX. Conferința WWDC organizată în fiecare an de Apple pentru dezvoltatorii de aplicații destinate produselor companiei va începe mâine la San Francisco.Directorul general Tim Cook și alți executivi ai companiei vor prezenta noile variante ale celor două sisteme de operare, iOS (destinat dispozitivelor mobile: iPhone, iPad) și OSX (care echipează computerele și laptop-urile Mac).Noul sistem de operare al Apple pentru dispozitive mobile se va numi cel mai probabil iOS 7. Se anticipează că varianta din acest an va aduce schimbări majore față de versiunile anterioare.Acțiunile Apple au scăzut cu 17% de la începutul acestui an.