Apple pregăteşte lansarea iWatch

Apple pregătește lansarea iWatch

Ştire online publicată Duminică, 08 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Apple se pregătește intens pentru lansarea noii game de gadgeturi inteligente cu care spera sa dea o lovitura similara iPhone-ului si iPad-ului. Potrivit expertilor, iWatch se anunta a fi cel mai spectaculos ceas inteligent din piata, urmand sa rescrie standardele in industria de profil. GadgetReport.ro relateaza, citand surse oficiale din cadrul furnizorilor Apple, ca ceasul inteligent iWatch va fi lansat pe piata in luna octombrie, probabil impreuna cu un nou iPhone, si ca vor fi produse intre 3 si 5 milioane de exemplare lunar. Asta inseamna ca Apple isi pune mari sperante ca va da lovitura cu noul iWatch. Productia iWatch va incepe in intervalul iulie-august, ceea ce inseamna ca lansarea ceasului inteligent va avea loc cel mai probabil in octombrie. Producatorul taiwanez Quanta Computer, cel care va construi ceasurile iWatch, lucreaza deja la foc continuu pentru a pregati noul produs. Potrivit surselor, iWatch ar urma sa vina cu un display OLED curbat de 1.5- 2-inchi, acoperit cu safir, si senzori care vor colecta tot felul de informatii, de la nivelul de glucoza din sange la cosumul de calorii, activitatea din timpul somnului si nivelul de oxigen din sange.