Apartamentele de la mansardă, cutii de chibrituri pe bani grei

Blocurile vechi pot beneficia acum de reabilitare, cu condiția ca proprietarii să fie de acord să se construiască al cincilea etaj. Pentru un apartament mic, de 33 metri pătrați, la mansardă, plătești 45.000 de euro, în timp ce pentru unul de 35 metri pătrați scoți din buzunar chiar și 58.000 de euro. În schimbul acordului de a construi un al cincilea etaj, unde să se afle două-trei apartamente, firmele specializate sunt dispuse să facă toate mofturile proprietarilor de pe scară. După cum ne-au spus și proprietarii din blocul FC15 de pe Strada Lirei, unde momentan se face o astfel de lucrare, fiecare are dreptul de a sugera lucrările de reabilitare pe care și le dorește. „Noi, spre exemplu, am cerut alimentare cu gaze, să se pună pavele în fața blocului, pe alee și să ni se schimbe instalația sanitară. Alții au cerut și interfon, de exemplu, dar noi aveam și nu a mai fost nevoie”, ne-a spus Virginia Ene, care locuiește la etajul patru al blocului. Ne-a descris și etapele pe care le-au parcurs până la începerea propriu-zisă a lucrării. „Am vorbit între noi, s-au strâns semnături de la fiecare familie, de la ambii soți, după care a venit un notar și s-a întocmit contractul în prezența tuturor”, ne-a explicat proprietara. În cazul de față, contractul cu firma a fost încheiat pentru o lucrare de trei luni, cu tot cu finisaje. Cât despre gălăgia și mizeria aferente oricăror lucrări, proprietarii nu au motive să se plângă, semn că angajații firmei au avut grijă să lase o impresie bună. „Gălăgia a durat vreo două săptămâni, la început, dar deja acum nu mai sunt probleme. Au fost niște discuții, pentru că aici, la etajul patru, s-a lucrat mult la plafon și au mai fost mici incidente”, ne-a mai povestit interlocutorul nostru. Apartamentele de la ultimul etaj sunt gata utilate, de la parchet, gresie și faianță până la ferestre termopan și instalație sanitară modernă. Un apartament cu două camere costă 45.000 de euro, iar unul cu trei camere costă 58.000 de euro. Având în vedere că prețul unui apartament în zonă, cu două camere, utilat, nu depășește 60.000 de euro, plăcerea de a locui la mansardă se plătește foarte scump. La etajul cinci, cea mai spațioasă cameră din apartament are 18 metri pătrați, iar bucătăria are doar opt metri pătrați. Principalul obstacol în calea lucrărilor de mansardare este tot comunicarea între administrație și locatari. Cum acordul tuturor proprietarilor este esențial, acest aspect îi nemulțumește pe unii proprietari. „Unii vecini nu sunt de acord și, în ciuda tuturor discuțiilor, dacă ei nu doresc să-și dea acordul pentru lucrări, este dreptul lor. Problema ar dispărea doar dacă s-ar putea efectua lucrările cu acordul majorității, nu neapărat a tuturor”, ne-a spus Ioana Vasile, una dintre proprietare de la ultimul etaj care a scăpat de problema acoperișului.