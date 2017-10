Anunţul care dă fiori întregii planete! Se pregăteşte lansarea unei noi BOMBE CU HIDROGEN: "Ar putea fi cea mai puternică detonare!"

Anunțul care dă fiori întregii planete! Se pregătește lansarea unei noi BOMBE CU HIDROGEN: "Ar putea fi cea mai puternică detonare!"

Ştire online publicată Vineri, 22 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Oficialul nord-coreean a făcut acest comentariu după ce vineri liderul țării sale, Kim Jong-Un, a spus că are în vedere cele mai puternice acțiuni de răspuns la amenințarea președintelui american, Donald Trump, că va "distruge total" țara."Ar putea fi cea mai puternică detonare a unei bombe H în Pacific", a indicat Ri.El a făcut această declarație reporterilor la New York, unde participă la Adunarea Generală a ONU, recunoscând însă că nimeni nu are nicio idee despre ce acțiuni ar putea fi decise, acestea urmând a fi ordonate de liderul Kim Jong-Un.Coreea de Nord a efectuat cel de-al șaselea și cel mai puternic test nuclear al său pe 3 septembrie, pretinzând că a fost vorba de explozia unei bombe cu hidrogen.