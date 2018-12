Anunţ de ultimă oră despre BREXIT: nu va exista un nou referendum

Mai multe ştiri online: Theresa May

Anunț de ultimă oră despre BREXIT: nu va exista un nou referendum

Ministrul britanic al Educației, Damian Hinds, a dezmințit zvonuri potrivit cărora numeroși membri ai Guvernului susțin organizarea unui al doilea referendum pe tema apartenenței Marii Britanii la Uniunea Europeană (UE) în vederea unei ieșiri din impas, relatează Reuters.„Nu, un al doilea referendum ar crea disensiuni. O consultare a avut loc. Am avut un referendum și trebuie acum să-l punem în aplicare”, a declarat Damian Hinds, îndemnându-i pe deputații britanici să ratifice acordul „echilibrat” pe care premierul Theresa May l-a încheiat cu Bruxellesul.Theresa May a anunțat la începutul săptămânii o amânare a ratificării acestui acord în Camera Comunelor, Camera inferioară a Parlamentului britanic, de frică să nu fie respins și a scăpat miercuri unei moțiuni de cenzură a deputaților conservatori.Ea s-a dus la Bruxelles joi, pentru a obține “reasigurări” în măsură să disipeze rezervele aleșilor britanici, însă Cei 27 au exclus să redeschidă negocierea Brexitului.