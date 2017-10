Antrenorul Butoiu atacă FC Farul şi foştii colegi, „uitând“ că a fost recompensat de club cu 47 milioane lei pentru câştigarea campionatului

Dezinformare marca TV Neptun

Antrenorul Butoiu atacă FC Farul și foștii colegi, „uitând“ că a fost recompensat de club cu 47 milioane lei pentru câștigarea campionatului

Fostul antrenor farist, Gheorghe Butoiu, a făcut, luni seară, în cadrul unei emisiuni la TV Neptun, o serie de afirmații denigratoare la adresa FC Farul. Mărul discordiei - premierea de după câștigarea, anul trecut, a Campionatului Național de către echipa de juniori A a clubului constănțean. Acuzațiile nefondate ale lui Butoiu și dezinformarea au fost încurajate, tacit și lipsit de deontologie profesională, de o emisiune care nu i-a oferit Farului drept la replică. Pentru câștigarea campionatului, președintele Consiliului Director al FC Farul, Gheorghe Bosînceanu, a oferit o primă în valoare totală de 295.500.000 lei vechi. Cea mai mare recompensă, de 47 milioane, i-a revenit antrenorului principal Gheorghe Butoiu. Apoi, DSJ Constanța a premiat și ea Farul pentru această performanță, cu 100 milioane lei vechi. Conducerea Farului a hotărât să împartă acești bani jucătorilor care au contribuit la câștigarea titlului și la o serie de antrenori, însă, în mod firesc, numai acelora (jucători și tehnicieni) care mai activau la club. Gheorghe Butoiu nu se mai afla în această situație, deoarece a plecat între timp la altă echipă. “După câștigarea titlului, m-am întâlnit personal cu jucătorii echipei, cu antrenorii, cu șeful Centrului de copii și juniori de la acea dată, fiind prezenți, de asemenea, tehnicienii de la Farul II și cei ai echipei mari. Am anunțat că, în urma realizării din nou, după 45 de ani, a unei asemenea performanțe, clubul oferă o primă de aproape 300 milioane lei vechi. Bonusurile au fost consistente. Jucătorii au primit câte 12,5 milioane, Sevastian Iovănescu (antrenor) - 23,5 milioane lei, iar Butoiu - 47 milioane, aproape jumătate din suma cu care DSJ a premiat FC Farul! Am observat că, pe ștatul de plată, Butoiu a semnat în dreptul mai multor jucători, iar persoana de la club care a permis acest lucru va fi sancționată. Trebuia să semneze de primire fiecare în parte. Directorul executiv Dan Pîra l-a întrebat pe Iovănescu despre destinația sumelor, dar antrenorul a confirmat că banii ar fi ajuns la jucătorii în dreptul cărora a semnat Butoiu”, a declarat, pentru “Cuget Liber”, Gheorghe Bosînceanu. Înaltul oficial farist a explicat și cum s-a procedat la împărțirea celor 100 milioane primite de la DSJ. “Clubul a procedat corect, având în vedere jucătorii care au contribuit la câștigarea titlului și care mai erau în club, antrenorii echipei și alți tehnicieni din Centru, care mai erau sub contract cu Farul, pe la ale căror grupe au trecut jucătorii respectivi, persoane care și-au pus amprenta pe formarea fotbaliștilor. Gheorghe Butoiu a preferat să plece din proprie inițiativă la Eforie. În urma câștigării campionatului, noi i-am oferit postul de antrenor secund la Farul II, dar el a optat pentru o ofertă pe care a considerat-o mai bună, de antrenor principal, primită de la Eforie, formație tot de Liga a III-a”, a arătat Gheorghe Bosînceanu. Potrivit actualului șef al sectorului juvenil al Farului și principal la Farul II, Ion Constantinescu, suma de 100 milioane a fost împărțită astfel: câte 6 milioane celor din corpul tehnic (Sevastian Iovănescu, Lucian Marinof, Ștefan Petcu, Dumitru Antonescu, Mihai Turcu, Constantin Mareș, Ionel Melenco, Eugen Șovăilă, Petre Comăniță, Constantin Gârjoabă, Ion Constantinescu), câte 3 milioane au primit jucătorii (Neagu, Șt. Sandu, Alibec, Matei, Țarălungă, Pascale, Călin, A. Grigoraș, Calagi, Forminte și Fatai), iar 1 milion i-a fost oferit unui jucător de perspectivă, Ghenciu (născut în 1995), care are o situație familială precară. La emisiunea de la TV Neptun, Gică Butoiu a denigrat clubul și le-a adus multe acuze foștilor colegi, „uitând“ însă câți bani a luat ca primă. Unii dintre foștii săi colegi apreciază că, la ce contribuție a avut Butoiu în ceea ce privește lucrul cu jucătorii echipei campioane, suma este chiar mult prea mare. “Atitudinea lui Butoiu nu a fost colegială. Nu a spus că și alți antrenori au contribuit la progresul jucătorilor campioni, de la 7 la 18 ani. A fost incorect. A spus că au luat alții bani, iar el nu, dar nu a amintit nicio clipă că a fost premiat de club cu 47 milioane lei. Ceilalți antrenori de la Farul contestă această sumă, considerând că a primit-o nemeritat”, ne-a mai spus Gheorghe Bosînceanu. Atacul lui Butoiu a avut un aliat de nădejde în TV Neptun, care nu a oferit, în timpul emisiunii, drept la replică Farului. Mai mult, deloc de neglijat este și faptul că, după cum au afirmat antrenori de la Centrul de copii și juniori al Farului, intervențiile telefonice în direct le-au aparținut unor apropiați de-ai lui Butoiu, care au fost recunoscuți după voce de către respectivii tehnicieni. Antrenorii susțin că tatălui unui tânăr jucător din pepiniera Farului, care a vrut să intervină în direct, nu i s-a permis acest lucru. “Îmi pare rău că TV Neptun a ales să prezinte opinia unei singure părți. Moderatorul a avut o comportare civilizată, însă deontologic era să se prezinte și punctul de vedere al clubului, să li se dea drept la opinie și celor acuzați, foștii colegi ai lui Butoiu de la Centrul de copii și de la Academia de Fotbal a clubului nostru”, a apreciat șeful grupării constanțene. Deși “Cuget Liber” este patronat de președintele CD al Farului, Gheorghe Bosînceanu, ziarul nostru a reflectat de fiecare dată corect, neutru, în spirit deontologic, fără intervenții din afară și dezinformări, activitatea echipelor locale finanțate de Primăria municipiului Constanța și de Consiliul Județean. „Butoiu a lucrat doar cu șapte dintre campioni, un singur an“ Fostul șef al Centrului de Copii și juniori al Farului, Petre Comăniță, a declarat, pentru “Cuget Liber”, că, dintre jucătorii care au ieșit campioni naționali, doar șapte au lucrat cu Gică Butoiu, și aceasta timp de numai un sezon. “Dragomir, Evdochin, Forminte, Ionuț Sandu, Burhală, Angelis și Grosu, născuți în 1990, sunt cei șapte, pregătiți anterior de Ștefan Petcu. În comparație, Lucian Marinof a lucrat opt ani cu cei de la grupa 1989 care au contribuit acum la câștigarea titlului: Călin, Pascale, Țarălungă, Calagi, Grigoraș, care au venit acum de la Liga a III-a. Tot de acolo au venit în echipa campioană portarul Neagu (pregătit doar de Constantin Gârjoabă), Lăzărescu și Ștefan Sandu, iar Fatai, Matei și Alibec erau și în cercul echipei mari. Alibec și Matei au fost aduși la Farul acum doi ani de Petcu, de la Mangalia, respectiv Târgoviște, și doar el a lucrat cu ei”, ne-a mai spus Comăniță. Juniorii Farului II au încheiat turul pe 7 Unul dintre cei atacați de Butoiu a fost și antrenorul Ion Constantinescu. Gheorghe Bosînceanu remarcă însă activitatea principalului de la Farul II. “Farul II a încheiat turul pe locul 7, o poziție foarte bună, ținând cont în primul rând că majoritatea jucătorilor sunt juniori, confruntându-se cu fotbaliști mult mai experimentați. În prima parte a campionatului, cu excepția unui egal la Ovidiu, Farul II a câștigat toate meciurile cu formațiile dobrogene”, ne-a declarat Gheorghe Bosînceanu. „Nu a rămas dezastru după el“ “Butoiu a declarat că, după ce a plecat el de la Farul, la Academia noastră e dezastru sub aspectul rezultatelor și al prestațiilor. Nimic mai fals”, a arătat Ion Constantinescu, aducând ca argumente locurile ocupate la finele turului de echipele “rechinilor”: 1990 și 1991 (juniori republicani 1; antrenor, Dumitru Antonescu) - locul 3; 1992 (Eugen Șovăilă) - 1; 1994 (Ion Constantinescu și Mihai Turcu) - 1; 1996 (Constantin Mareș) - 1. În plus, jucătorii născuți în anul 1997, pregătiți de Ionel Melenco, au ocupat locul secund la Cupa Moldovei, într-o companie selectă. “Avem și destui jucători la echipele naționale: Alibec (promovat și la tineret), Matei - ambii cu prestații hotărâtoare în recentele turnee oficiale, Bădașcă, Nicola sau Coteanu. Apoi, în cercul echipei mari se află un Neagu, Bubuleandră, Durbac, Călin, Armando sau Uche, chemați de la Farul II”, a mai adăugat Constantinescu.